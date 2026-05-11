Comisión de Educación del Senado aprueba idea de legislar proyecto de Escuelas Protegidas

Este lunes, la comisión de Educación del Senado aprobó la idea de legislar el proyecto de Escuelas Protegidas, que tiene como fin afrontar el fenómeno de la violencia escolar al interior de los recintos educativos.

En la instancia, al igual que en sesiones anteriores, se planteó que eliminar la gratuidad para estudiantes condenados por hechos violentos implica un riesgo de doble sanción y limita su reinserción.

Además, se indicó que la revisión de mochilas debe ser realizada por profesionales capacitados para estos efectos y que las medidas disciplinarias deben aplicarse de manera gradual y con pertinencia pedagógica.

Asimismo, se remarcó la importancia de reconocer las diversas formas de violencia que pueden ocurrir al interior de un recinto educacional. En ese sentido, se distinguió la violencia cotidiana —que no considera la iniciativa— y que se relaciona con situaciones como bullying, ciberbullying, acoso y hostigamiento entre pares. Por otra parte, se abordó la violencia extrema, vinculada a ataques con uso de armas de fuego y armas blancas.

En la discusión, el senador Vlado Mirosevic enfatizó la importancia de entregar mayor autonomía a las escuelas y consejos escolares “a la hora de decidir si aplicarán esta ley o no”.

“Apoderados y alumnos nos han pedido que avancemos en esto. En lo particular haremos varias mejoras, pero también quiero hacer ver que se nos indicó que la violencia extrema solo representa un 10% de las denuncias”, agregó.

Por su parte, la legisladora Yasna Provoste votó a favor, pero advirtió que “vemos que el proyecto se relaciona con una lógica de control y sanción, y no con un enfoque integral de protección de derechos. La experiencia internacional nos demuestra que ese no es el camino adecuado. Ahora sí valoro que hoy el Ejecutivo sincere que el proyecto no aborda la violencia cotidiana, que es lo que cree la ciudadanía que va a hacer”.

Cabe mencionar que el proyecto fue ingresado el pasado 7 de abril y actualmente se encuentra en su segundo trámite constitucional. El viernes 15 de mayo se estima votar las indicaciones presentadas tanto por senadores como por el Ejecutivo.