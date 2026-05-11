Senapred mantiene alerta amarilla por presencia de dengue en Isla de Pascua: A la fecha se han confirmado 24 casos

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decidió este lunes mantener la Alerta Amarilla para la Isla de Pascua debido a la presencia de un brote de dengue en la zona.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo, actualmente hay “24 casos confirmados, sin personas hospitalizadas”.

A esto se le suma el reporte de dos casos sospechosos de tener la enfermedad, quienes están a la espera de los resultados de los análisis.

Asimismo, informaron que se mantienen las “labores de desinsectación en un perifoco de 200 metros asociado a los casos positivos, específicamente en los sectores 14–22 Vakai (detrás de Rapel) y sector 27 de Av. Pont, a la altura del Hotel Hotu Matu’a, entre Tu’u Koihu y Vakai”.

“En consideración a lo anterior y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred mantiene la Alerta Amarilla por alteración sanitaria para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua, que permanece vigente desde el 16 de abril de 2024 y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten“, agregaron.

#SenapredValpo Monitoreo #Alerta Amarilla para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua por alteración sanitaria.https://t.co/TEk8RUH0FB pic.twitter.com/FwmpKFbJEa — SENAPRED (@Senapred) May 11, 2026

Fue el martes 7 de abril cuando la entidad se alertó por la presencia del brote en la isla y detectó siete casos, de los cuales seis fueron en residentes y uno importado.

“Las condiciones territoriales de la isla, como el aislamiento geográfico, las limitaciones de abastecimiento y la existencia de un único recinto hospitalario, se observan como variables de riesgo ante un eventual aumento de casos“, declararon en ese entonces.

Es por esto último que la entidad decidió modificar la cobertura de la Alerta Amarilla para las provincias de Los Andes e Isla de Pascua.