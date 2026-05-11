Megareforma: FA impulsa impuesto a los “súper ricos” y Sala Cuna, mientras el PNL prioriza acuerdos con el gobierno

La oposición ha presentado más de 600 indicaciones en el marco de la discusión legislativa del proyecto de Reconstrucción Nacional.

En ese contexto, la bancada del Frente Amplio (FA) anunció la sustitución de la rebaja al impuesto de primera categoría por la creación de un impuesto a los “súper ricos”, mediante un impuesto patrimonial anual para personas cuyo patrimonio total supere las 6.000 UTM anuales, equivalentes a $429 millones.

En paralelo, presentaron medidas para afrontar eventuales conflictos de interés, además del levantamiento del secreto bancario y el fortalecimiento de las capacidades del Servicio de Impuestos Internos (SII) en esta materia.

El diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda, criticó la forma en que el gobierno ha llevado adelante la tramitación del proyecto de ley, indicando que “en el trámite legislativo, indicar no es ofender, más aún cuando ha quedado en evidencia que los números del gobierno en torno al proyecto mal llamado de Reconstrucción Nacional no cuadran, ni tampoco se han atendido las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (…) hemos realizado 55 indicaciones para proponer mejoras, mejoras que son del todo necesarias”.

Asimismo, el FA propuso incorporar las disposiciones del proyecto de Sala Cuna con el objetivo de promover el crecimiento y el empleo.

En esa misma línea, se plantea bonificar únicamente la contratación de nuevos trabajadores mediante el fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo, ampliando la medida hasta por 24 meses. También se propone la reformulación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y la creación de la Agencia de Financiamiento e Inversión para el Desarrollo (AFIDE).

En materia habitacional, se propone un subsidio al pie para la primera vivienda destinado a personas que adquieran créditos hipotecarios sujetos a las Garantías de Apoyo a la Vivienda Nueva. Además, se busca fortalecer el Fondo de Garantías Especiales (FOGAES), duplicando los recursos para la garantía de créditos hipotecarios, e incorporar la devolución del IVA directamente a la persona compradora. De esta manera, el beneficio dejaría de operar como una exención para las inmobiliarias y pasaría a ser una devolución directa al comprador.

En materia de reconstrucción, el bloque anunció su apoyo a los artículos del proyecto y la presentación de una indicación para ampliar las iniciativas de inversión pública destinadas a la recuperación y construcción de infraestructura afectada por los incendios en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

PNL se cuadra con el Ejecutivo

En la vereda contraria, el Partido Nacional Libertario (PNL) informó que presentará indicaciones en la Comisión de Hacienda con el objetivo de no dilatar la discusión legislativa ante el despliegue de la oposición.

“Es imprescindible que los parlamentarios actúen con altura de miras, por el bien de Chile, y no extender más allá de la cuenta la discusión de este proyecto troncal con indicaciones que poco y nada aportarán a mejorarlo. Por lo mismo, en materia de Hacienda esperaremos hacerlas en el Senado, si es que nos parece pertinente. Creemos en la necesidad de mantener un diálogo abierto para ir avanzando en beneficio de los chilenos que están en sus casas porque este proyecto, como hemos dicho muchas veces, va por el camino correcto”, concluyó el subjefe de la bancada del PNL, el diputado Hans Marowski.