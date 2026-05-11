Megareforma: Expresidente del Banco Central dice que sacaría de la discusión el crédito tributario y asegura que es “regresiva” la eliminación de contribuciones

El expresidente del Banco Central y economista, Rodrigo Vergara, profundizó en Tolerancia Cero de CNN Chile sobre el proyecto de Reconstrucción Nacional.

Respecto a la iniciativa, destacó que en general evalúa el plan de manera positiva y que, desde su análisis, si bien existen “riesgos fiscales”, estos serían relativamente “acotados y mitigables”.

En cuanto a los aspectos a mejorar del proyecto de ley, planteó que tiene “serias dudas respecto al Crédito Tributario por Empleo Formal”, asegurando que “la evidencia muestra que es carísimo”.

“El ministro Jorge Quiroz, en su favor hay que decir que planteó esto hace mucho tiempo, durante la campaña (…) Yo creo que uno, de repente, se enamora de sus ideas y tiene algunos elementos que son válidos. Él concede que esto no es para generar más empleo, porque acuérdese que este es un crédito que va al total del empleo, no al empleo marginal ni a la nueva contratación”, dijo.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre si eliminaría esta medida, respondió: “Absolutamente”.

Además, sostuvo que, en el marco de la discusión legislativa, si el jefe de la billetera fiscal concluye que no existe suficiente respaldo, supone que tendrá la “suficiente sabiduría para dejarlo de lado”.

Otra arista abordada fue el debate sobre la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años.

“Es una medida básicamente regresiva. O sea, aquí estamos hablando de que el 75% de las personas ya están exentas de contribuciones. Hay propiedades de alto valor que quedarían exentas con esta nueva medida. A mí simplemente no me cuadra. Yo entiendo el problema de los adultos mayores que no tienen liquidez y que eventualmente tienen que vender su casa; entiendo que es un problema, pero se podría profundizar esa solución y saldría bastante más barato”, explicó.

#ToleranciaCero | Rodrigo Vergara, economista y expresidente del Banco Central, por promesa de recortar 6 mil millones de dólares sin afectar gasto social: “Lo veo muy difícil” 📡https://t.co/rwWka1wwYS

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