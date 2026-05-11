Ministerios de Salud y Seguridad firman convenio que agiliza procedimientos policiales en servicios de urgencia: ¿En qué consiste?

Este lunes, los ministerios de Salud y Seguridad Pública firmaron un convenio para agilizar los procedimientos policiales en servicios de urgencia de la red pública.

Las carteras suscribieron el acuerdo con el objetivo de reducir tiempos de espera y disminuir situaciones de riesgo en hospitales y recintos asistenciales.

El acuerdo fue suscrito por la ministra de Salud, May Chomali; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; y el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

La iniciativa busca optimizar la atención en casos que involucren procedimientos realizados por Carabineros, la PDI y Gendarmería, como constataciones de lesiones o alcoholemias, permitiendo que funcionarios policiales permanezcan menos tiempo en centros de salud.

🔵Desde la @huap_posta, la ministra de Salud, May Chomali, junto a la ministra de @minsegpublicacl, Trinidad Steinert, firmaron un convenio que permitirá agilizar procedimientos y exámenes periciales en los servicios de urgencia de la red pública de salud.👏🏼 pic.twitter.com/UzGlWoTPYc — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 11, 2026



“Queremos colaborar en esta materia, lo que significa que tenemos que intentar devolver a ese carabinero o policía lo antes posible a la calle y reducir el riesgo de que los detenidos estén en los centros asistenciales”, afirmó la jefa de la cartera de Salud, May Chomali.

Por su parte,Steinert señaló que “este convenio pretende agilizar los procedimientos y exámenes de peritajes en los servicios de urgencia en la red pública de salud. Con esto, buscamos reducir tiempos de espera del personal policial que acompaña a los detenidos en los centros de salud y, con esto, que las policías puedan enfocarse en sus labores en terreno y no perder valioso tiempo en los centros asistenciales”.

El acuerdo también contempla la creación de una mesa de trabajo interministerial para evaluar la implementación de un sistema de registro estadístico sobre procedimientos de constatación de lesiones y alcoholemias a nivel nacional.

Durante la actividad, la ministra Chomali además descartó recortes en programas de salud tras las dudas planteadas por algunos alcaldes debido al ajuste fiscal. “No hay recortes de programas. Lo que sí hay es revisión de programas para hacerlos más eficientes y efectivos”, aseguró la secretaria de Estado.