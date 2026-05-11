Alcalde de Independencia tilda de “patética” la performance de la oposición por recortes en salud: “No vi ataúdes para Aguilera”

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, cuestionó la intervención realizada por jefes comunales de oposición e independientes, quienes cargaron un ataúd con las iniciales APS, en referencia a la situación de la Atención Primaria de Salud.

Las autoridades municipales llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente José Antonio Kast, manifestando su preocupación por los recortes presupuestarios ejecutados por el Ministerio de Salud (Minsal).

“La performance de un grupo de alcaldes de oposición llevando un ataúd a La Moneda fue patética. En 2025 hubo un recorte de $15.968 millones en Salud. No vi a los alcaldes del entonces oficialismo llevándole ataúdes al expresidente Boric o a la exministra Ximena Aguilera”, cuestionó Iglesias a través de X.

Cabe mencionar que, debido a la instrucción del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el recorte del 3% en diversos ministerios, la ministra de Salud, May Chomali, informó que, tras extensas gestiones, lograron ajustar la cifra a un 2,5%.

“Durante todo el proceso, la prioridad del ministerio fue clara: proteger la atención de pacientes y asegurar la continuidad de las prestaciones de salud”, expuso a inicios de mayo en la comisión de Salud del Senado.