Diputado Schalper (RN) por “tsunami” de indicaciones al Plan de Reconstrucción: “Muchas van a ser inconstitucionales”

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, abordó este lunes en Hoy es Noticia el “tsunami” de indicaciones que un sector de la oposición buscó ingresar al Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Gobierno.

La estrategia fue revelada en el podcast Provócame por un panel conformado por el exjefe de campaña de Jeannette Jara, Darío Quiroga, y los diputados Consuelo Veloso (FA), Jaime Araya (Ind-PPD) y Marcos Barraza (PC).

Según explicó Araya, la idea era presentar 2.500 indicaciones desde los diferentes partidos del oficialismo para frenar el avance de la legislación en el Congreso.

No obstante, la cifra de indicaciones que la oposición ingresó contrastó fuertemente con lo propuesto en el programa, ya que fueron menos de 300.

Respecto a esto, el militante de RN recordó que en la Cámara de Diputados y Diputadas no se pueden presentar “iniciativas que impliquen gasto, temas tributarios o que creen funciones públicas, por una razón muy simple: uno no puede presentar cosas de las cuales no se puede ser responsable financieramente”.

Fue en esa línea que aseguró que “muchas de esas indicaciones van a ser inconstitucionales, precisamente, porque van a contradecir este principio”.

Schalper comentó que le planteó al presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, “distinguir aquellos artículos que son más controvertidos y ver si los tratamos al principio o al final (…) y aquellos que no son tan controvertidos los podemos tramitar más rápidamente para ir evacuando este proyecto, que me imagino es lo que todos queremos”.

Además, no descartó la idea de extender el plazo de la discusión legislativa: “Si vemos que hay un ánimo constructivo, evidentemente podríamos conversar para ver si le damos más espacio a la discusión“.

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“El video le ha hecho muy mal a esa parte de la oposición”

Respecto a la divulgación de la conversación sobre el plan para entorpecer la discusión de la Ley Miscelánea y la imagen de la oposición tras ello, Schalper señaló que “el video le ha hecho muy mal a esa parte de la oposición”.

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Argumentó que con esto “ha quedado muy de manifiesto que, en realidad, hay una parte de la izquierda chilena que mezcla dos cosas: uno, quiere presentar indicaciones para entorpecer el debate; y además, hay un segundo video de la diputada Lorena Pizarro (PC), donde ella ha dicho que el Congreso no es el llamado a resolver todo desde el 90, pero lo relevante es que hay que, básicamente, movilizarse en las tribunas del Congreso y en los accesos de este”.

A esto agregó que él no se habría imaginado “nunca a la senadora Paulina Vodanovic (PS) en un video como el que le vimos el viernes a algunos parlamentarios de la oposición. Espero que haya más disposiciones como la de la senadora Vodanovic, o como la del diputado Raúl Soto (PPD), a quienes se les nota un ánimo constructivo, y menos el de otros diputados, que uno ve que más bien lo que quieren es entorpecer el diálogo“.

Asimismo, precisó que esta polémica “le ha dado una oportunidad a la otra parte de la oposición para desmarcarse de eso y decir ‘nosotros sí queremos contribuir’ al proyecto de ley”.

“Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero lo voy a poner en términos de los naipes: la chiflota la tiene la izquierda, porque la pregunta es: ¿qué se va a imponer?, ¿se va a imponer el tsunami legislativo de algunos diputados o se el estudio que han presentado hoy día los centros de pensamiento de la centroizquierda?”, cuestionó.

Cerró expresando que espera “que mañana aquellos liderazgos de la centroizquierda, que tienen ganas de ejercer un liderazgo distinto a lo que hemos conocido en este video de la semana pasada, se hagan notar, ya que lo que uno se esperaría es que en este tipo de instancias tan decisivas para Chile, ellos ojalá saquen la voz“.