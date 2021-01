El presidente regional de Revolución Democrática y precandidato al municipio de Coquimbo, Cristóbal Reyes, anunció que renunciaba a la colectividad luego que no fuera inscrita su candidatura tras las negociaciones en la lista.

“El partido venía sufriendo una crisis interna con la salida de diputados. Y claro, veníamos con algunos problemas, pero el trabajo que veníamos sosteniendo en Coquimbo era reconocido por el mismo partido y estábamos apostando y trabajando desde un inicio a poder competir”, asegura Cristóbal a CNN Chile.

Sin embargo, la situación fue cambiando a días del término de las inscripciones. Si bien la alianza entre Revolución Democrática y Chile Digno (PC, FRVS, AH) había sido acordada a fines de diciembre, las negociaciones por puestos y cupos no terminaron hasta el mismo 11 de enero.

“Uno puede entender que las decisiones políticas pueden ser así. Pero las formas, la empatía, no fueron las suficientes. Y uno se siente pasado a llevar y a veces hasta humillado y decepcionado”, agrega Reyes. “Y decidí salirme sin ánimo de hacerle daño al partido, porque es un proyecto bonito, pero naturalmente en el caso de Coquimbo sentimos que fue una traición“.

Lee también: Sylvia Eyzaguirre baja su candidatura a constituyente por el D10 tras cupo de Tere Marinovic

Según explica, fue pasadas las 23:00 del mismo 11 de enero que él decidió comunicarse con alguien cercano a las negociaciones, llamada en la que se le confirmó que al menos hasta las 19:00 aún estaba en pie su inscripción. Al día siguiente, se enteraría por terceros que quedó fuera.

Su renuncia no sería la única. Junto a él dejaron RD la dirección regional completa, coordinadores, ex candidatos y una veintena de militantes. “Era un proyecto colectivo que teníamos en Coquimbo, un sueño, y creo que si bien pudimos haber generado una conversación que nos acercara… pero que se informe un día antes, que después se vuelva a reafirmar que estoy compitiendo y que en la mañana me entero que no sea así”, dice el ex precandidato.

“Hasta el día de hoy no recibo ningún llamado de cómo y cuáles fueron los motivos de la decisión“, añade. De hecho, asegura que desde diversas colectividades y partidos lo han contactado para darle “el pésame” por lo ocurrido. Todos menos RD.

Sin embargo, a pesar de lo ocurrido, no busca herir al partido que deja atrás, pues considera que las presiones habrían venido del Partido Comunista, cuyo candidato Fernando Viveros fue finalmente inscrito para disputar la alcaldía.

Lee también: Adriana Barrientos defiende su candidatura a la CC: “Hay políticos que llevan 30 años y no hay cambios”

“Una crítica más política es aminorarse, achicarse, ceder, no ser rebelde, no disputar, no competir. Bajaron muchas candidaturas en este juego de ‘tú sí, tú no’. Volvieron a la calculadora. Este proyecto era más rebelde, de ir a competir. El Partido Comunista no nos representa a nosotros y es muy difícil que la gente que nos estaba apoyando a nosotros hoy aparezca votando por otro proyecto distinto”, afirma.

Estas negociaciones o el ceder ante partidos con más trayectoria, agrega, serían punto de críticas de varios militantes de RD, quienes buscaban en este proyecto una alternativa distinta. Pero eso no lo aleja de la idea de hacer acuerdos, pues indica que estos debieron haber sido incluso más amplios, sino la forma en que se llevan a la práctica.

“Yo entré a Revolución Democrática porque justamente esperaba que no pasaran cosas como esta. Y eso es lo más simbólico de haber roto el proyecto original, que era uno que venía a romper con las lógicas tradicionales. Y, por lo menos a mí, me pagaron con prácticas de las peores, de las más tradicionales“, concluye.