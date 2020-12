Durante esta jornada, los diputados Pablo Vidal y Natalia Castillo presentaron su renuncia a Revolución Democrática (RD).

En los últimos meses, ambos parlamentarios han sido críticos con las decisiones adoptadas por la colectividad encabezada por la diputada Catalina Pérez.

Una de las críticas fue la elección de no participar en las primarias de alcaldes y Gobernadores Regionales (GORE) con la oposición. Además, ambos han cuestionado el poco movimiento territorial que tiene el partido.

Lee también: Jadue continúa liderando preferencias en Data Influye y Jiles se acerca a Lavín

A través de una carta, el diputado Pablo Vidal acusó que luego de un largo proceso de reflexión, tomó la decisión de renunciar y lo informó oportunamente a Pérez.

“Lamentablemente, Revolución Democrática está en un camino que yo no puedo recorrer”, dijo Vidal.

Según el diputado, “son variadas y consistentes las señales de que RD ha preferido un camino donde se consolida un polo de izquierda clásico, en un camino donde creo que se privilegia una identidad de impugnación y testimonio, bailando con los compases de una música ajena a las que nos inspiró en el comienzo”.

Lee también: “Sabemos que jamás bajaron la guardia”: El mensaje de Izkia Siches en el Día del Médico

Asimismo, señaló que “es probable que el camino trazado por RD sea el que le hace más sentido a la mayoría de la militancia y, de todo corazón, les deseo la mejor de las suertes al recorrerlo”.

Finalmente, apuntó a que “quizás no lo hice bien, quizás no hice lo suficiente, pero ahora, por honestidad con ustedes, pero sobre todo, por honestidad conmigo mismo, no puedo acompañarles”.

Pablo Vidal fue uno de los fundadores de RD en 2011, junto a los diputados Giorgio Jackson y Miguel Crispi.

En tanto, Natalia Castillo ingresó a RD en 2014. Dos años después, en 2016, fue candidata a alcaldesa por La Granja. Tras su derrota en las municipales, compitió por un cupo parlamentario en el distrito 10.

Lee también: Comisión Mixta no llegó a acuerdo y suspendió sesión sobre escaños reservados