Tragedia en Las Condes: Menor de 2 años muere tras precipitarse desde el piso 11 de un departamento

Una trágica situación ocurrió durante la tarde de este domingo en un edificio de la comuna de Las Condes.

El hecho, según información preliminar, ocurrió desde un piso 11, cayendo hacia el sector de estacionamientos del recinto.

El fiscal de flagrancia Oriente, Fernando Zeballos, explicó que “se ha podido establecer que la menor se encontraba de visita por el día en la casa de su padre, quien a su vez se encontraba con su actual pareja al interior del departamento”.

“En ese contexto, la menor estaba durmiendo en uno de los dormitorios del departamento, mientras su padre con su pareja se encontraban en otra dependencia, en otro dormitorio principal, también durmiendo en horas de la tarde, cuando la menor se precipita a través de una ventana que no contaba con malla de seguridad en ese momento”, agregó el persecutor.

Zeballos detalló que el padre permanece en un recinto policial, “conjuntamente con su pareja actual, donde fue trasladado en virtud de un control de identidad investigativo, se están realizando diversas diligencias en distintos lugares, tanto al interior del edificio, en el departamento, hay pericias en curso, revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y declaraciones que se están realizando, estamos con plenas diligencias en curso en este momento”.