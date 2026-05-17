“Fue muy marginal”: De Grange asegura que menos del 1% dejó el auto por el transporte público tras alza del precio de bencinas

Pese al alza histórica del precio de los combustibles, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, aseguró este sábado que menos del 1% de los automovilistas en el país migró hacia el Sistema Red o el Metro de Santiago.

“Respecto al traspaso de usuarios de auto como consecuencia del alza del precio del petróleo, se midió con técnicas estadísticas muy precisas, y tanto en el caso de los buses como en el del Metro, ese traspaso ha sido inferior al 1%”, afirmó a T13C.

De Grange sostuvo que “el efecto del precio del petróleo sobre la reducción en el uso del automóvil fue muy marginal, y lo mismo sobre el aumento del uso del transporte público: también fue muy pequeño, inferior al 1%”.

Asimismo, abordó los reportes de diversos usuarios respecto a que hay una alteración en la frecuencia de las micros del sistema RED: “Estamos monitoreando la calidad del servicio, tanto de buses como de Metro en Santiago y regiones. Ni la frecuencia de buses ni los recorridos han sido modificados; tampoco los horarios de funcionamiento. La oferta de buses no ha sido modificada en lo absoluto”.

En esa misma línea, la autoridad detalló que los retrasos y la alta aglomeración de pasajeros pueden ser consecuencia de incidentes externos, como operativos de evacuación o emergencias de salud de un pasajero.

“No es real que haya bajado la frecuencia; lo único que hemos hecho es que, durante la noche, los buses oruga los estamos reemplazando por buses de 12 metros, lo que desde el punto de vista de la calidad del servicio no afecta en nada, porque la frecuencia es la misma”, precisó.

Escaleras mecánicas y ascensores fuera de servicio en Metro

De Grange también se refirió a los reclamos de usuarios en redes sociales sobre una gran cantidad de equipos del Metro de Santiago, tales como ascensores y escaleras mecánicas, fuera de funcionamiento.

Al respecto, destacó que “no existe otra organización u otra empresa en Chile que tenga tantas escaleras mecánicas como el Metro de Santiago”.

“Son cerca de 500 escaleras mecánicas. Entonces, si, por ejemplo, falla un 2%, que es una tasa bastante baja, significa que se tienen 10 escaleras mecánicas con problemas”, expuso.

En ese sentido, aseguró que, de esas fallas, “la mayoría, más de la mitad, se arreglan el mismo día. Pero hay algunas que, por algún repuesto que debe ser traído desde fuera del país, se alarga un poco más” su reintegración al sistema.

“No es tan extraño que en algunas circunstancias existan estas interrupciones momentáneas del servicio de escaleras mecánicas o ascensores, y ahí el desafío es la capacidad de revertirlo, de resolverlo rápidamente”, comentó por último.