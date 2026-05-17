Alejandra Mizala, candidata a rectora de la U. de Chile: “Los estudiantes que estamos recibiendo de enseñanza media están menos preparados por distintas razones”

En la antesala de la segunda vuelta para definir la rectoría de la Universidad de Chile (UCH), la prorectora y candidata Alejandra Mizala marcó una clara distancia con la visión del Ejecutivo sobre el rol de la investigación académica.

La economista, quien obtuvo la primera mayoría en la primera vuelta electoral frente a Francisco Martínez, respondió con dureza a las críticas del presidente José Antonio Kast sobre la supuesta falta de utilidad de ciertos estudios científicos. “Esa frase estaba completamente equivocada para serte franca“, disparó Mizala, refiriéndose a los dichos del mandatario sobre libros “empastados” que no generarían empleo, una polémica que ha escalado en el mundo académico.

La académica defendió la importancia de la ciencia básica y las humanidades como el cimiento de soluciones que salvan vidas, ejemplificando con el rol de la universidad durante la pandemia. “Yo creo que hay que financiar la ciencia básica así como la ciencia aplicada, ambas. Yo no sé cuándo se está financiando ciencia básica dónde va a terminar, pero muchas veces eso es lo que permite los emprendimientos, es lo que permite las aplicaciones. Necesitamos investigar sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestras sociedades, porque si no será una cosa vacía de sustancia”, explicó la candidata a suceder a Rosa Devés, enfatizando que el pensamiento crítico es hoy más necesario que nunca ante la irrupción tecnológica.

Situación de los alumnos nuevos

La docente, además, aseguró que “los estudiantes que estamos recibiendo de enseñanza media están menos preparados por distintas razones. Algunos de ellos todavía están con el efecto de la pandemia y de haber estado con clases online o con muy pocas clases y, por tanto, nosotros tenemos que preparar a esos estudiantes y muchas veces el primer año nos dedicamos mucho a eso porque nosotros estamos comprometidos a que todo estudiante que ingresa pueda egresar de la universidad. Que tienen que hacer cargo de los déficits que traen de la educación media.

Mizala también abordó la gestión de los conflictos internos, específicamente los “acampes” de estudiantes en la Casa Central en protesta por la situación en Gaza. Ante las críticas por no haber desalojado por la fuerza a los manifestantes, la prorectora defendió la política de diálogo y “pedagogía” implementada por la actual rectoría, comparándola con los desenlaces violentos en universidades de Estados Unidos y Europa. “Nosotros tuvimos la intuición y la convicción de que había que conversar con los estudiantes. En las universidades es donde se cultiva el pensamiento crítico. Tomar la decisión de que entrara la policía habría quebrado la comunidad académica”, aseguró, destacando que el camino del diálogo ha permitido mantener la estabilidad institucional sin sacrificar los principios de la universidad.

De cara al futuro del sistema educativo, la experta se refirió a la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y la reciente “pausa” anunciada por el Ministerio de Educación (MINEDUC). Mizala expresó su preocupación por la incertidumbre que genera esta medida en un proceso que debe ser gradual. “No es buena idea pausarlo porque genera mucha incertidumbre. Hay muchos municipios que realmente se aliviaron de tener una entidad intermedia que tenga giro único, solo dedicada a educación, para darle un buen servicio a los establecimientos. Hay cosas que mejorar, pero no me parece buena idea esta pausa”, señaló. Sobre la gratuidad, fue enfática en mantenerla en el 60% actual para no “perder talento” de jóvenes de sectores vulnerables, tal como detalla la normativa de Gratuidad en Educación Superior de Meganoticias.

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