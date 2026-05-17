Cordero y violencia en liceos emblemáticos: “La situación de los liceos emblemáticos ya desbordó los temas de convivencia escolar”

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la actualidad frente a los episodios de agresiones físicas y digitales en el ámbito educativo en Chile.

En conversación con Radio Biobío, aseguró que la situación de los liceos emblemáticos “ya desbordó los temas de convivencia escolar y, por lo tanto, la intervención de la persecución penal es clave en ese ámbito, aunque sean adolescentes”.

En esa línea, recomendó aplicar distinciones, advirtiendo que sería un error tratar todos los casos de la misma forma.

“Hay que tener intervenciones más específicas y no simplemente descansar con que el hecho de que aprobemos, por ejemplo, Escuelas Protegidas o Aula Segura va a resolver el problema de todos los establecimientos”, aseguró.