Rodrigo Álvarez y la autocrítica a la instalación de Kast: “Muestra una falla de diseño”

A dos meses y medio de la llegada de José Antonio Kast a La Moneda, uno de sus colaboradores más cercanos y exconvencional, Rodrigo Álvarez, analizó el complejo arranque de la administración.

En conversación con Influyentes de CNN Chile, el abogado y ex-presidente de la Cámara de Diputados fue tajante al diagnosticar los roces internos que han marcado la instalación gubernamental, apuntando específicamente a la pugna de poder entre el equipo político y el círculo de asesores presidenciales. “Cuando tienes una segunda torre de poder que es la decisión política muy concentrada en el segundo piso, a mí me parece que hasta ahora no ha funcionado adecuadamente e incluso ha provocado conflictos con el propio partido del presidente”, sostuvo el exparlamentario.

Para Álvarez, la actual configuración del Ejecutivo, liderada en las sombras por el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, ha terminado por debilitar la figura del Ministro del Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado. El abogado advirtió que el hecho de que se deba explicar públicamente quién tiene la conducción del gabinete es un síntoma de alerta. Según sus palabras, “que tengas que estar aclarando esto muestra una falla de diseño“, añadiendo que, aunque el gobierno ha intentado “inventar la rueda” con nuevos roles estratégicos, la realidad política ha pasado la cuenta a la planificación original.

El otro flanco que genera “sorpresa” e inquietud en el entorno de Álvarez es el retraso en la presentación de una estrategia robusta para combatir la delincuencia, eje central de la campaña de Kast. Respecto a la reciente exposición de la ministra de Seguridad en el Congreso Nacional, el exsubsecretario de Hacienda no ocultó su desazón frente a la falta de medidas concretas tras 70 días de mandato. “Yo hubiera esperado, así como uno ve una claridad en muchas materias económicas, de obras públicas o de defensa, una mucha mayor claridad en materia de seguridad. Entiendo que se ha comentado que se va a presentar un plan en las próximas semanas, espero que así sea porque es una de las urgentes necesidades de los chilenos”, recalcó.

Finalmente, subrayó que “la realidad te alcanza” y que el gobierno no puede permitirse debilidades en su promesa estrella. Al ser consultado sobre la viabilidad de un ajuste en el equipo ministerial, Álvarez no descartó que un cambio de gabinete temprano sea la solución para recuperar la adhesión ciudadana que, según las últimas encuestas publicadas por Radio Bío Bío, ha mostrado un descenso significativo. “Yo veo eso como una situación políticamente normal que se hagan los ajustes del caso. La gente en materia de seguridad está esperando esa claridad conceptual y el gobierno debe preocuparse de forma muy profunda por un compromiso real de campaña”, concluyó.

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