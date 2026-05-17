Trump advierte a Irán que le queda poco tiempo para llegar a un acuerdo o “no quedará nada de ellos”

(EFE)- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que a Irán se le acaba el tiempo para pactar en medio del alto el fuego vigente desde principios de abril y volvió a amenazar a la República Islámica con más ataques.

“Para Irán, el reloj avanza, y más les vale ponerse en marcha —¡rápido!—, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es esencial!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

En medio de la fragilidad de la tregua, Trump responsabilizó a Irán del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, en una entrevista en Fox News a la vuelta del viaje a Pekín la semana pasada.

Aseguró que Teherán se retracta de los acuerdos alcanzados “al día siguiente”, una situación que, según dijo, se ha repetido en cinco ocasiones.

“Cada vez que se dialoga, ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (…) Nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, dijo Trump.

Además del mensaje explícito del domingo, el mandatario publicó el sábado una imagen suya recreada por inteligencia artificial en la que se sugería que podrían retomarse los ataques en Irán.

A su imagen superpuesta a un mar agitado con barcos iraníes se añade la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”, de manera que las especulaciones sobre una vuelta a los ataques en Oriente Medio están aumentando.



Está previsto que este domingo Trump hable con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el viaje del estadounidense a Pekín y también sobre la situación en Irán.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó esta semana en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego está tambaleándose.

“Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos”, declaró Hegseth, dejando en el aire los siguientes pasos de la administración Trump en Irán.