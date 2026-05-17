EE.UU. respalda al Gobierno de Bolivia ante bloqueos de organizaciones sindicales y campesinas

(CNN Español) — El Gobierno de Estados Unidos expresó este domingo su respaldo al presidente Rodrigo Paz y afirmó que los disturbios y bloqueos en Bolivia han derivado en una “crisis humanitaria” marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y combustible.

En un mensaje publicado en redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la oficina del Departamento de Estado de EE.UU. encargada de América Latina, Washington condenó “todas las acciones destinadas a desestabilizar” al gobierno boliviano y manifestó su apoyo a los esfuerzos oficiales para “restaurar el orden”.

“En Bolivia, los disturbios y bloqueos han generado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible”, escribió la oficina en su cuenta de X. “Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz y lo apoyamos en sus esfuerzos por restablecer el orden para la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, añadió.

El pronunciamiento se produce mientras aumentan las tensiones en La Paz y El Alto tras operativos policiales y militares para despejar carreteras bloqueadas desde hace 11 días por organizaciones sindicales y campesinas que exigen la renuncia del mandatario.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia informó este sábado que un operativo conjunto de policías y militares para intentar desbloquear carreteras en el departamento de La Paz dejó al menos 47 personas detenidas y cinco heridas.

Las autoridades bolivianas desplegaron este sábado una operación para despejar rutas clave que conectan La Paz con otras regiones del país y habilitar un “corredor humanitario” para el paso de camiones con combustible, oxígeno medicinal y alimentos.

Sin embargo, en sectores como Lipari y Río Seco, en la ciudad de El Alto, grupos movilizados resistieron el avance policial con piedras y cargas de dinamita, mientras las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos.

Horas después, el gobierno ordenó el repliegue parcial de policías y militares para evitar un “derramamiento de sangre”.

La Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos de La Paz exigen la renuncia de Paz, al considerar que el mandatario no ha logrado resolver la crisis política y económica que atraviesa el país.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al diálogo y señaló que analiza junto a la Iglesia católica la posibilidad de abrir un espacio de mediación para reducir la conflictividad y promover una reconciliación nacional.