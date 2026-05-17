Reseña: Forza Horizon 6 o cómo corrí contra un Gundam

Era uno de los juegos más esperados del año y no defraudó. Forza Horizon 6 calló las críticas previas a su estreno –surgidas por accesos previos a expertos e influencers, pero sin todas sus características– que asustaron a más de alguno.

Es que la nueva entrega del famoso juego de carreras prometía algo grande: Japón. El país asiático, que para muchos es un sueño conocer, se convertía en el gran protagonista de la nueva edición y muchos querían ver cómo Turn 10 Studios y Playground Games lograban consturir uno de los países más fantásticos del mundo.

(Spoiler: lo lograron con creces). Por algo el acceso adelantado (unos 100 mil pesos chilenos) fue un éxito. Un sólo número: En sus primeros días se llegaron a registrar 170.000 solo en Steam.

Una recreación hermosa de Japón

El primer vistazo del juego es un pasillo largo rodeado de árboles de sakura florecidos, para darnos rápidamente la bienvenida a una recreación no 100 % real, pero sí en esencia de Tokyo.

Los detalles de la cultura japonesa fueron construidos con sumo cuidado y con un cariño único. Cada región es diferente, única y, aunque los programadores tuvieron que llenar un gran mapa (el más grande de Forza hasta el momento), no se siente repetitivo.

Además, para quienes hemos tenido la suerte de estar en el país del Sol naciente, nos hemos podido emocionar con algunas recreaciones tan perfectas que nos hicieron recordar aquellos días en que caminamos por sus calles.

Nieve, ciudad, zonas costeras, bosques, autopistas, son algunos de los diversos lugares que podemos encontrar en el juego, muy renovado en varios aspectos, pero con la calidad que Forza nos tiene acostumbrados.

Tren bala y Gundam

La aparición de un tren bala en diversos escenarios del juego es el guiño perfecto que resume lo sensacional del juego y cómo con un elemento tan simple te hace sentir en Japón.

Por otro lado, los desafíos de la campaña -que consiste en conseguir pulseras que se otorgan tan completar desafíos y carreras- están a otro nivel.

Uno de los más virales fue la carrera contra un Gundam: Sí, el robot gigante que siempre se muestra en Japón. un desafío entretenido que hace que el conducir sea mucho más que una simple carrera.

Las pistas en sí también están mejor logradas que sus antecesores. Son más entretenidas, más desafiantes, pero no imposibles. Sin lugar a dudas, no se vuelven repetitvas o aburridas.

Creo que me quedo corto con lo que he dicho y podría haber escrito mil palabras más de lo sensacional que es el Forza Horizon 6. ¿Supera a las versiones 4 y 5? Sí y por mucho. Por lo que si te gusta la saga y los juegos de automovilismo, acá encontrarás las horas y horas de diversión que te harán feliz.