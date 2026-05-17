Sobrevivió al “Infierno verde”: La hazaña del Dacia Logan, el humilde auto que se robó los corazones en las 24 horas de Nurburgring

Los amantes del automovilismo estuvieron de fiesta este fin de semana con las 24 horas de Nurburgring. Una carrera que, como dice su nombre, se corre durante un día completo, y que su principal objetivo, más allá de la velocidad, es la resistencia.

Todos los ojos este fin de semana estuvieron en un solo piloto: Max Verstappen. El multicampeón de la Fórmula 1 llegó al “Infierno Verde” para participar de la competencia y su precencia se hizo notar de inmediato. Entradas agotadas y un interés como ninguno por la tradicional carrera.

Pero lejos de los flashes, de las cámaras, de la atención de la gente, había un humilde equipo que llegó hasta el autódromo de Nurburgring con una misión: Demostrar que el automovilismo es para todos.

Ollis Garage Racing es el equipo detrás del querido auto, que, para quienes no conocen mucho de vehículos, les explicamos que es un carro común, para uso familiar, que en Chile se vende bajo el nombre de Renault Symbol y que se puede encontrar por poco más de 5 millones de pesos.

Claramente un auto de estas características no está preparado para una carrera de resistencia y menos para correr en el “Infierno verde”, una pista que cuenta con 20,8 kilómetros de longitud y alrededor de 73 curvas técnicas.

El auto no es un desconocido, años previos ya había intendado superar la prueba, pero sin éxito. Para este año, sus dueños decidieron mejorarlo y le añadieron un nuevo motor, más potente. Pero hubo un gran problema: El chasis del auto no lo soportaba. Así que debieron trabajar mucho para lograr que el pequeño vehículo pudiese presentarse en Nordschleife.

Su perseverancia ante vehículos millonarios y de carreras, como el Mercedes-AMG ONE, el Porsche 911 GT2 RS o el Mercedes-AMG GT Black Series, hicieron que se convirtiera rápidamente en el favorito de los fans.

De hecho, el Dacia Logan no se achicó ante rivales de más categoría, como el equipo de Max Verstappen, con quien tuvo un electrizante duelo en pista. O cuando superaba sin problemas zonas con aceite, mientras otros vehículos se iban al pasto.

Si bien, tuv o algunos problemas técnicos, el Dacia pudo terminar la carrera en la posición 120, recibiendo un aplauso cerrado por parte de los fanáticos que sorportaron bajas temperaturas para ver la famosa carrera.

En fin, fue y será cine.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 24hNürburgring (@24hnbr)