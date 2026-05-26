La teniente Francisca Caces se convierte en la primera mujer en graduarse como piloto de F-16 en la historia de la FACh

En el Hangar del Grupo de Aviación N°8 de la Vª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) se llevó a cabo la ceremonia de graduación del curso de vuelo de F-16, donde oficiales de la institución finalizaron con éxito su proceso de formación.

De acuerdo a la institución, este proceso “tiene por finalidad formar pilotos con sólidas competencias técnicas en una aeronave de combate de alta prestación, así como también preparar combatientes aéreos con la responsabilidad de resguardar la soberanía nacional y actuar con disciplina y profesionalismo en escenarios de alta exigencia”.

Uno de los hitos de la instancia fue el de la teniente (A) Francisca Caces, la primera mujer en graduarse en el curso de vuelo caza F-16 en la historia de la aeronáutica nacional.

“En el mundo son muy pocas las mujeres que han alcanzado esta capacidad”, destacó el comandante en jefe de la institución, general del Aire Hugo Rodríguez.

La teniente Caces, de 29 años, comenzó su historia en la Escuela de Aviación en 2015, cuando formó parte de la Bandada Tauro, de la cual egresó en 2019.

En ese año hizo el programa de instrucción aérea de cadetes en el material de vuelo T-35 Pillán. También fue destinada a la III Brigada Aérea de Puerto Montt, donde realizó el curso de habilitación de vuelo por instrumento.

Mientras que en 2020 integró el Grupo de Aviación N°1 de la Iª Brigada Aérea en Iquique e hizo el curso táctico de combate, donde recibió su piocha rioja, “símbolo del esfuerzo y preparación de los pilotos de combate”.

La teniente también “se desempeñó como piloto operacional en el A-29 Super Tucano, aeronave en la que además logró habilitarse como líder, consolidando competencias de conducción, toma de decisiones y trabajo en equipo”.

En tanto, en 2025 fue destinada al Grupo de Aviación N°8 de la Vª Brigada Aérea, donde completó su formación en el material de vuelo F-16.