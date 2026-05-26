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Comenzó la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico: ¿Cómo acceder al beneficio?

Por Valentina Sánchez Cárdenas
Comenzó la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico: ¿Cómo acceder al beneficio?/Agencia Uno

Este martes 26 de mayo comienza la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico, beneficio transitorio entregado por el Gobierno a las familias más vulnerables para acceder a un descuento en las boletas de luz.

Según explicaron desde el Ejecutivo, esta convocatoria abarca el segundo semestre de 2026 y se entregará en seis cuotas. Así, “el descuento se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre de 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica”.

Subsidio eléctrico: ¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria al Subsidio Eléctrico inició este 26 de mayo y se mantendrá disponible hasta el viernes 5 de junio.

Podrán postular las personas mayores de 18 años que sean parte del Registro Social de Hogares (RSH) y que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Ser parte de un hogar que esté dentro del 40% de calificación socioeconómica (CSE) del RSH vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.
  • Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente, de acuerdo al Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026, y tener RSH, independiente del CSE, a la segunda quincena de mayo de 2026.
  • Ser cliente residencial (arrendatario o propietario) y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.
  • Tener Clave Única para ingresar la solicitud.

Cabe recalcar que cada hogar podrá solicitar el subsidio por una única vez.

Los resultados se darán a conocer en agosto a través del correo electrónico registrado en la solicitud.

Subsidio eléctrico: ¿Cómo postular?

La postulación se puede hacer en forma presencial u online.

Al hacerlo en la página web, el solicitante deberá autentificarse con su Clave Única e ingresar los siguientes datos:

  • Región en la que vive
  • Comuna en la que vive
  • Empresa o cooperativa eléctrica que entrega el suministro eléctrico
  • Número de cliente
  • Correo electrónico de contacto
  • Número de teléfono
  • Declarar si el hogar pertenece a una agrupación de viviendas

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