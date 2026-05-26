Comenzó la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico: ¿Cómo acceder al beneficio?

Este martes 26 de mayo comienza la quinta convocatoria para postular al Subsidio Eléctrico, beneficio transitorio entregado por el Gobierno a las familias más vulnerables para acceder a un descuento en las boletas de luz.

Según explicaron desde el Ejecutivo, esta convocatoria abarca el segundo semestre de 2026 y se entregará en seis cuotas. Así, “el descuento se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre de 2026, según los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica”.

Subsidio eléctrico: ¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria al Subsidio Eléctrico inició este 26 de mayo y se mantendrá disponible hasta el viernes 5 de junio.

Podrán postular las personas mayores de 18 años que sean parte del Registro Social de Hogares (RSH) y que cumplan con los siguientes requisitos:

Ser parte de un hogar que esté dentro del 40% de calificación socioeconómica (CSE) del RSH vigente a la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente, de acuerdo al Registro de Personas Electrodependientes, vigente a marzo de 2026, y tener RSH, independiente del CSE, a la segunda quincena de mayo de 2026.

Ser cliente residencial (arrendatario o propietario) y estar al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

Tener Clave Única para ingresar la solicitud.

Cabe recalcar que cada hogar podrá solicitar el subsidio por una única vez.

Los resultados se darán a conocer en agosto a través del correo electrónico registrado en la solicitud.

Subsidio eléctrico: ¿Cómo postular?

La postulación se puede hacer en forma presencial u online.

Al hacerlo en la página web, el solicitante deberá autentificarse con su Clave Única e ingresar los siguientes datos: