Detienen a Carabinero guardia de La Moneda acusado de homicidio: Habría asesinado a conductor que lo chocó en Talcahuano

Un funcionario de Carabineros de Chile, perteneciente a la dotación de la guardia del Palacio de La Moneda, fue detenido en la Región Metropolitana por su presunta responsabilidad en el homicidio de un conductor de 27 años, identificado como Omar Solís.

Según lo informado por Radio Biobío, el hecho investigado ocurrió a inicios de mayo en la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío, y la formalización del uniformado se programó para realizarse vía telemática por orden del tribunal.

El arresto del policía fue ejecutado en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantía de Talcahuano, tras imputársele el delito de homicidio con arma de fuego.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los acontecimientos se remontan a la madrugada del 9 de mayo, fecha en que el funcionario se encontraba de franco y de visita en la zona costera junto a su pareja, quien también es integrante de la institución policial. Mientras se desplazaban en un automóvil particular, habrían sido colisionados por el vehículo que conducía la víctima en las cercanías del cruce hacia la población Cerro Alegre.

Tras el impacto, se inició una persecución vehicular que se extendió por cerca de 30 minutos y culminó en una calle sin salida en la parte alta de la comuna. En ese lugar, Solís chocó contra la reja de una vivienda. La versión entregada por la policía uniformada señala que el funcionario se identificó como miembro de la institución y utilizó su arma de fuego, la cual se encontraba debidamente inscrita, ante una presunta amenaza de ser atropellado por el conductor.

La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos mediante el análisis técnico del sitio del suceso y el levantamiento de registros de cámaras de seguridad en el sector.