Ferrari lanza su primer auto eléctrico y sus acciones caen 8%

Ferrari presentó este lunes el Luce, su primer automóvil completamente eléctrico, en una ceremonia realizada en la Vela di Calatrava de Roma.

La fecha elegida por la marca italiana coincide con su primera victoria en competencia en esa misma ciudad, con el Ferrari 125 S en el Gran Premio de Roma.

Casi ocho décadas después, la marca con sede en Maranello volvió a la capital italiana para inaugurar lo que la compañía define como una nueva era en su historia.

Las especificaciones del Ferrari Luce

El Luce alcanza los 100 km/h en 2,5 segundos, su velocidad máxima es de 310 km/h y su potencia total llega a los 1.050 CV, distribuidos entre cuatro motores eléctricos, uno por rueda.

La autonomía estimada supera los 530 kilómetros con una batería de 122 kWh que admite carga rápida de hasta 350 kW, permitiendo recuperar 70 kWh en apenas 20 minutos.

En cuanto al precio, se estima que el Luce rondará los US$ 647.000, lo que equivale a cerca de $579 millones de pesos, según había adelantado Bloomberg antes del lanzamiento.

Ese valor lo ubicaría por encima del Purosangue, el SUV de la marca que se vende en torno a los US$ 526.000 y que Ferrari ha limitado al 20% de su producción anual para preservar su exclusividad.

Las acciones de Ferrari cayeron 8% tras el lanzamiento del Luce

Tras haber presentado el Luce, las acciones de Ferrari (RACE) sufrieron un fuerte retroceso de 8% en la Bolsa de Milán.

En concreto, las acciones de Ferrari cotizaban en torno a 310 euros previo al lanzamiento. Sin embargo, luego de este, cayeron hasta los 289 euros.