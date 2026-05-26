Anuncian nueva edición del Cyberday este 1, 2 y 3 de junio: ¿Qué marcas participarán?

El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de junio se realizará una nueva versión del Cyberday. El evento de compras y descuentos online comenzará a las 00:00 del lunes y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles.

La iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) reunirá a 567 marcas participantes, con 45 que serán parte por primera vez.

Una de las novedades para el Cyber de este año es que incorporará el uso de inteligencia artificial para revisar las mejores ofertas para los clientes.

Al igual que en eventos anteriores, habrá una gran diversidad de categorías: viajes y turismo, tecnología, hogar, inmobiliarias, mascotas, muebles, entretención, salud y belleza, vestuario y calzado, alimentos y bebidas, entre otras.

Entre las marcas que dirán presente se encuentran Level, Viajes Falabella, Despegar, Iberia, LG, Preunic, Kayser, 16 Horas, Cardinale, Mademsa, Rosen, CIC, Emma, Ikea, Paris, Levi’s, Buscalibre, Farmacias Knop, Nespresso, Punto Ticket y muchas más. Se puede revisar el listado haciendo click aquí.

Los organizadores recalcaron que los usuarios deberán asegurarse de que el sitio donde realizarán la compra cumple “con los requisitos mínimos de seguridad, como el pequeño candado que aparece a un costado del navegador o el texto ‘HTTP’ con que se inicia la dirección en el navegador cuando se abre un formulario de registro o páginas de pago”.