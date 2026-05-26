Metro reporta agresión con arma blanca a uno de sus guardias en estación Pedro de Valdivia: Sujeto fue detenido

Durante este martes, un guardia Metro fue agredido con un arma blanca en la estación Pedro de Valdivia de la Línea 1.

El incidente se produjo luego de que el equipo de seguridad de la empresa fuera alertado sobre las acciones de un pasajero en el interior de uno de los trenes, lo que motivó un procedimiento de descenso de la persona que culminó en la agresión física hacia el trabajador.

Según detalló la empresa a través de un comunicado, el hecho se registró aproximadamente a las 08:30 horas, momento en que “un equipo de vigilantes privados de Metro fue alertado de la presencia de un pasajero que mantenía una actitud violenta al interior de un tren”.

Ante la situación reportada por los usuarios, los trabajadores abordaron el vagón y “bajaron a la persona momento en el cual agrede con un arma blanca a uno de los trabajadores a cargo de la seguridad de los pasajeros”.

Tras concretarse la agresión en el recinto, la entidad de transporte informó que “se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, logrando contener al individuo hasta la llegada de Carabineros”.

De forma simultánea, la administración de Metro señaló que se procedió con “atención del personal paramédico al trabajador afectado y la denuncia formal de los hechos ante las autoridades competentes”.

Finalmente, detallaron que “el trabajador afectado recibió atención oportuna encontrándose fuera de riesgo”, mientras que el agresor quedó “a disposición del procedimiento policial y judicial respectivo”.