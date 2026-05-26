Chomali y recortes en Salud: “Existen muchas ineficiencias en el sector y estamos llamando a controlar el gasto”

“Existen muchas ineficiencias en el sector y nosotros estamos llamando a controlar el gasto“, advirtió la ministra de Salud, May Chomali, al ser consultada este martes en ADN Hoy sobre las razones que motivaron los ajustes presupuestarios anunciados por el Gobierno en el área sanitaria.

La autoridad enumeró una serie de problemas detectados al interior de hospitales y servicios de salud: medicamentos vencidos que generan pérdidas millonarias, compras directas, licencias médicas irregulares y suspensiones de pabellones. Ante ese escenario, confirmó que varios directores de servicio fueron removidos de sus cargos. “Varios de los directores de servicio nosotros los cambiamos apenas llegamos“, señaló, añadiendo que algunos recintos hospitalarios presentan evaluaciones deficientes tanto en gestión clínica como administrativa.

En ese contexto, Chomali salió al paso de las críticas formuladas por alcaldes, gremios y parlamentarios, quienes han cuestionado la rebaja de recursos al sector. La ministra precisó que el presupuesto de Salud contemplaba originalmente un alza del 5,7% para 2026, cifra que tras el ajuste quedará en torno al 3,2%, pero insistió en que eso no implica una reducción respecto del año anterior. “No es que yo le esté dando menos presupuesto que el 2025, eso no es cierto. Le estoy dando más presupuesto que el 2025“, afirmó.

Respecto de la Atención Primaria de Salud (APS), la secretaria de Estado explicó que la llamada “pausa” de recursos no afecta prestaciones ni entrega de medicamentos a los pacientes. Según detalló, la medida apunta exclusivamente a ítems administrativos vinculados a la captación de nuevos usuarios provenientes de isapres en 28 comunas. “Por ahora no busque pacientes isapre para adquirirlos a la atención primaria. Eso es lo que le estamos diciendo con esos recursos“, precisó.