“Hay un tema de irresponsabilidad fiscal”: De Grange apunta contra la administración Boric por anomalías presupuestarias

Chile se acerca a una prueba inédita en materia de movilidad. El biministro Louis de Grange confirmó que el país iniciará en el corto plazo planes piloto con pasajeros para la implementación de autos autónomos, en el marco de una agenda de modernización del transporte que también incluye la reciente relicitación de la plataforma digital destinada a fiscalizar las aplicaciones de transporte.

Fue en el programa Mesa Central de T13 Radio, donde De Grange también se refirió al debate en torno a la Ley Uber. El secretario de Estado explicó que el reglamento técnico anterior fue retirado por su alto impacto en los conductores: “La versión anterior afectaba al 85% de los conductores“. El nuevo texto, que ya fue ingresado a la Contraloría, apunta en otra dirección: “Buscamos proteger el empleo y no desconectar a comunas rurales. El foco del nuevo reglamento tiene básicamente proteger el empleo“, señaló.

En cuanto a las tarifas del TAG, el biministro no descartó renegociar los contratos vigentes con las concesionarias. “El crecimiento de las tarifas ha sido mayor que el crecimiento del país o de los salarios. Queremos darle estabilidad al sistema, su sustentabilidad financiera y social“, afirmó, reconociendo como “muy legítima” la discusión sobre los valores óptimos del sistema.

Sin embargo, la parte más polémica de la intervención de De Grange apuntó hacia la gestión de la administración de Gabriel Boric. El biministro reveló el hallazgo de deudas millonarias artificialmente trasladadas al presente año, junto a boletas de garantía no cobradas en el área de transportes, situación que ya está siendo investigada. Para De Grange, estos antecedentes van más allá de un problema administrativo: “Se comprometieron pagos para los cuales no existía presupuesto (…). Esto muestra no solo un tema de desorden administrativo, como se ha señalado, sino también hay un tema de irresponsabilidad fiscal“.

Pese a ese escenario, el biministro aseguró que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se mantiene resguardado para sostener las grandes obras viales y de conectividad en regiones, incluso en el contexto del ajuste fiscal del 3% exigido a los ministerios. Respecto al empleo en telecomunicaciones, De Grange expresó confianza en que el récord de inversión en fibra óptica contribuirá a reactivar el sector.