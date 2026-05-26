Longton dice que en el Senado hay espacio para una “reflexión mayor” de la megarreforma: En la Cámara “imperó la caricatura”

La próxima semana comenzará la tramitación del proyecto de reconstrucción nacional en el Senado.

La iniciativa del Gobierno fue despachada desde la Cámara de Diputadas y Diputados con 90 votos a favor, 59 en contra y 1 abstención y se espera que obtenga los respaldos necesarios para continuar con su discusión.

En esa línea, el senador de RN, Andrés Longton, dijo en CNN Chile Radio que espera una discusión “más calmada” en comparación con “los tonos que hubo en la Cámara de Diputados, donde lamentablemente se perdieron un poco las formas”.

A su juicio, en el Senado se observa un “espacio de reflexión mayor” y “señales positivas”, como las que han dado los senadores Pedro Araya y Vlado Mirosevic, que “dan cierto espacio para avanzar precisamente en esa línea”.

El parlamentario, además, advirtió a la oposición que anteponer un rechazo a la megarreforma “no es la vía más idónea para empezar a acercar posiciones en algunos puntos donde podemos tener cierta sintonía”.

Así, remarcó la importancia de dialogar y “dar una señal clara de que, antes que anteponer epítetos, buenas cuñas o caricaturas respecto a la reforma, hay evidencia, hay datos”. “Más allá de lo político, que es relevante, me parece que la caricatura imperó en la Cámara de Diputados”.

Aunque sostuvo que dicho diálogo no debe ser un “juego de máscaras” para extender la tramitación y “tratar de que este proyecto no prospere como intentaron algunos parlamentarios hacerlo en la Cámara de Diputados”.

“Darle la espalda y cerrar de un portazo un proyecto sin siquiera revisarlo, sin siquiera dialogarlo, me parece que no es la señal que espera el país, sobre todo cuando, si no hacemos nada, el país va a seguir endeudándose”, sentenció Longton.

Con todo, llamó a la calma y a “no hablar al nicho político, sino a hablarle a todo el país”.