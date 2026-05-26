Dirigente de Chuquicamata y eventual devolución de bonos de trabajadores por datos errados: “No hay ninguna opción de devolver ni un puto peso”

“No es culpa nuestra, señores. Nosotros vamos a producir todos los días. Así que los altos ejecutivos tendrán que asumir su responsabilidad de lo que viene”.

De esta forma se refirió Alberto Muñoz Sandoval, dirigente del Sindicato N°1 de Chuquicamata y director legislativo de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), a la eventual devolución de bonos que deberán realizar trabajadores de la minera luego de que la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) dictaminara que 6.300 operarios y directivos de las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y la Casa Matriz restituyan parte de las asignaciones variables percibidas en 2025.

El representante de la FTC -en declaraciones recogidas por Diario Financiero– descartó el reintegro de los fondos y advirtió que las bases recurrirán a acciones legales, como recursos de protección, y a movilizaciones.

Muñoz Sandoval argumentó que los dineros constituyen derechos adquiridos por méritos productivos y criticó la gestión de la estatal: “Codelco jamás nos ha llamado a conversar. Nada. Solamente me enteré por la prensa”.

Asimismo, el dirigente gremial cuestionó el promedio de devolución de dos millones de pesos difundido por la empresa y sostuvo que el estamento de supervisores percibió bonificaciones mayores: “Los trabajadores no hablan de $ 2 millones. Eso es mentira. El supervisor más malo, el más nuevito, fueron $ 12 millones y tanto para el bolsillo”.

Respecto a la opción de reembolso, fue tajante: “No hay ninguna, pero ninguna opción de devolver ni un puto peso”. La postura fue coordinada en reuniones reservadas junto a los sindicatos N°1, 2 y 5 de Chuquicamata, los sindicatos Planta y Mina de Radomiro Tomic, y las divisiones Ministro Hales y Gabriela Mistral.

La exigencia de la compañía minera se adoptó tras una auditoría interna instruida por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), gatillada por una denuncia ingresada el 3 de marzo a los canales de la estatal. La indagatoria determinó la existencia de desviaciones en la aplicación de las normativas internas para el reconocimiento del mineral, detectando anomalías en el reporte de casi 27 mil toneladas de cobre fino, volumen que equivale al 2% de la producción propia anual de la firma.