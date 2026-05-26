Tras solicitud de la defensa: Arista “Antofagasta” del Caso Procultura será trasladada a Santiago

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago determinó que la arista “Antofagasta” del caso Procultura sea trasladada a Santiago.

Ayer lunes comenzó la formalización por seis cargos de apropiación indebida del psiquiatra y fundador de la fundación Procultura, Alberto Larraín, y la exrepresentante legal de la institución, María Constanza Gómez.

Luego de la lectura de cargos por parte del Ministerio Público, la defensa de Larraín solicitó formalmente el traslado de la causa y que el tribunal se declarara incompetente.

El juzgado acogió el traslado, ya que los delitos que imputa el Ministerio Público tienen origen en la Región Metropolitana.

Si bien los convenios fueron adjudicados en Antofagasta y no se devolvieron los fondos que no se ejecutaron, que es el ilícito que imputa la Fiscalía, las gestiones a través de las cuentas bancarias y el levantamiento de la fundación como tal ocurrieron en la comuna de Las Condes.

En base a esa lógica, la arista “Antofagasta” del caso Procultura será trasladada al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.