Cómo los softwares de compliance están transformando la gestión empresarial

Hacer negocios hoy exige máxima rigurosidad. A nivel global, las empresas deben auditar a sus contrapartes —clientes, proveedores y colaboradores— para prevenir fraudes o lavado de activos. En Chile, la Ley de Delitos Económicos (Ley 21.595) amplió drásticamente el catálogo de delitos, pero también permite mitigar la responsabilidad penal si la empresa demuestra haber implementado controles efectivos. En este escenario, las plataformas de compliance se volvieron indispensables para automatizar esa prevención y proteger la continuidad del negocio.

Las razones que impulsan el auge del compliance

Una reciente encuesta global realizada por la consultora KPMG, muestra que las empresas son cada vez más conscientes de que la vulnerabilidad de un solo proveedor puede propagarse por todo el negocio y llegar a paralizar sus operaciones. De hecho, el 45% de las organizaciones señala que el compliance es el motor principal detrás de sus estrategias para vigilar a terceros. Detrás de ello, está:

Endurecimiento de las regulaciones: normativas complejas y mandatos específicos de cada sector.

normativas complejas y mandatos específicos de cada sector. Necesidad de evitar golpes financieros y reputacionales: prevenir que delitos graves, como el lavado de activos, la corrupción o los fraudes, salpiquen a la marca.

prevenir que delitos graves, como el lavado de activos, la corrupción o los fraudes, salpiquen a la marca. Alta capacidad de las herramientas de compliance: los softwares especializados automatizan el monitoreo de proveedores, algo vital a medida que las empresas crecen y suman contratos.

El fin de las planillas de Excel

Tradicionalmente, estar al día con las normas dependía de procesos manuales, hojas de cálculo dispersas y una vigilancia constante sobre legislaciones que cambian constantemente. La llegada de los softwares de compliance ha marcado un antes y un después gracias a tres pilares:

Validación y monitoreo en tiempo real: permiten cruzar datos de clientes y proveedores con listas de sanciones internacionales y bases de datos oficiales en tiempo real.

permiten cruzar datos de clientes y proveedores con listas de sanciones internacionales y bases de datos oficiales en tiempo real. Centralización de información: almacenan toda la documentación en un solo lugar, eliminando el desorden y permitiendo revisar el historial de un proveedor en un par de clics.

almacenan toda la documentación en un solo lugar, eliminando el desorden y permitiendo revisar el historial de un proveedor en un par de clics. Alertas tempranas: identifican patrones inusuales que podrían derivar en delitos financieros, fraudes o infracciones legales antes de que se conviertan en una crisis reputacional.

Inteligencia artificial: clave para el monitoreo

Hoy en día, la inteligencia artificial (IA) está transformando la gestión empresarial al optimizar el monitoreo de proveedores. El software de compliance Regcheq, una plataforma chilena especializada en el área, por ejemplo, ya aplica la IA, lo que permite no solo acumular una gran cantidad de datos, sino que aprender de ellos, automatizando las tareas repetitivas. Así, los equipos legales y de cumplimiento pueden enfocarse en la estrategia del negocio.

Este tipo de herramientas facilita la evaluación (due diligence) de terceros mediante algoritmos que revisan millones de datos en segundos. Como resultado: el negocio puede cumplir con las exigencias de la ley sin frenar su crecimiento.

Eficiencia y cultura corporativa

Más allá de evitar multas, el uso de tecnología en esta área fortalece la cultura ética de la organización. Al centralizar la gestión de compliance, se proyecta una imagen de transparencia hacia inversionistas, socios y reguladores.

La capacidad de anticiparse a los riesgos regulatorios se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones que buscan liderar el mercado actual, consolidando un nuevo estándar de gestión. El software de compliance Regcheq es uno de los ecosistemas tecnológicos que mejor ejemplifica esta evolución, al integrar la automatización y los principios éticos para responder con agilidad a las exigencias regulatorias del futuro.