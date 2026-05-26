Quedan 16 días para que empiece el Mundial: La copa está en Toronto

Poco más de dos semanas restan para el comienzo de una nueva edición de la Copa del Mundo.

El Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá contará por primera vez con 48 selecciones y la copa ya se encuentra en Toronto.

La cita mundialista tendrá su partido inaugural el próximo miércoles 11 de junio, con México y Sudáfrica como los primeros protagonistas en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La FIFA informó que 13 encuentros serán en Canadá, 78 en Estados Unidos y 13 en México. En este último se jugarán 10 duelos por la fase de grupos y las rondas de dieciseisavos y octavos de final.

En cuanto al formato del torneo, las 48 naciones participantes —antes eran 32— están divididas en 12 grupos.

Los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros lugares avanzarán a una nueva ronda de dieciseisavos de final.

La final se disputará el domingo 19 de julio en el Metlife Stadium de Estados Unidos.