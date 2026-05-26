Encapuchados incendiaron bus RED en Estación Central: Tránsito está suspendido en Matucana

Un bus del sistema RED resultó incendiado luego de que un grupo de sujetos le prendiera fuego.

De acuerdo al relato de testigos, la situación ocurrió en la intersección de las calles Matucana con Romero, cerca de la USACH, cuando un grupo de individuos encapuchados que salió desde la casa de estudios instaló barricadas en el lugar.

Según información preliminar, habrían intimidado al conductor y pasajeros de la micro y los hicieron bajar. Posteriormente, rociaron la máquina con líquido acelerante y la quemaron.

Desde la plataforma Transporte Informa comunicaron que el tránsito está suspendido en Avenida Matucana en ambos sentidos entre Alameda y Avenida Portales.

En tanto, Bomberos y Carabineros se encuentran en el sector desarrollando las diligencias correspondientes.

ATENCIÓN (12:50). Tránsito SUSPENDIDO en Av. Matucana en ambos sentidos entre Alameda y Av. Portales, debido a procedimiento de bomberos y Carabineros por incendio en vehículo mayor. Equipos de emergencia en el lugar. Precaución #Santiago pic.twitter.com/xna0jKbIQX — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) May 26, 2026

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto al delegado presidencial de la RM, Germán Codina, también llegaron hasta el lugar.

Arrau confirmó que se trató de cerca de cinco encapuchados y que “más de una treintena de pasajeros fueron obligados a bajar del bus; por lo que sabemos, se empieza a rociar material combustible antes que la totalidad de pasajeros baje y se incendia violentamente, intencionalmente”.

“No solamente es la destrucción material de un bus que presta servicio y que paga toda la comunidad, sino que es el trauma para esos pasajeros”, dijo, añadiendo que “se les amenaza con ser quemados”.

El ministro advirtió que se trata de un hecho “gravísimo y más grave aún cuando estas personas hacen ingreso y salen desde un recinto estudiantil. Vamos a estudiar, juntar los antecedentes y ver todas las medidas que podamos tomar como Ministerio de Seguridad”.

Consultado sobre si los individuos serían miembros de la comunidad USACH, respondió que “eran personas encapuchadas; lo único que sabemos es la dirección de dónde vienen y a dónde se van porque se ve en los registros audiovisuales. Habrá una labor policial que tendrá que mandar el Ministerio Público. Ya tendremos más antecedentes”.

“Todavía hay personas que están dispuestas a hacer de todo para reivindicar ciertas causas”, cerró la autoridad.

Por su parte, el general Víctor Vielma entregó mayores detalles sobre el incendio, indicando que a eso de las 12:40 horas “un bus de locomoción colectiva que transitaba de sur a norte por Avenida Matucana sorpresivamente fue detenido por alrededor de 10 a 15 individuos encapuchados que salieron desde calle Romero, del interior de la universidad”.

Los sujetos detuvieron el tránsito del bus lanzando miguelitos e “hicieron descender a los pasajeros y conductor de bus, al mismo tiempo que rociaban con acelerante, para encenderle fuego”.

No se reportaron personas con lesiones.

El Ministerio Público dispuso que Labocar y OS9 de Carabineros trabajen en el sitio del suceso para identificar a los responsables, quienes se dieron a la fuga por calle Romero hacia la Usach.