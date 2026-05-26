IVA a compras internacionales redujo en 39% el gasto informal en el e-commerce chileno durante el primer trimestre

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) publicó este martes un informe que muestra un cambio relevante en el mapa de la informalidad digital en el país.
Durante el primer trimestre de 2026, el monto estimado de compras informales a través de plataformas digitales alcanzó los US$ 141,3 millones, una caída de 39% respecto al mismo período del año anterior.
El total de compras digitales en el sector comercio llegó a US$ 2.167 millones, un 1% menos que en 2025.
La principal razón detrás de la caída es el cobro de IVA a las compras internacionales de bajo monto, vigente desde fines de octubre de 2025.
La medida obligó a las plataformas inscritas en el SII a recaudar el impuesto en toda compra internacional menor a 500 dólares, lo que pasó automáticamente a la formalidad a aquellas que operaban bajo esquemas irregulares.
Las plataformas asiáticas, que concentran más del 75% de las transacciones internacionales, fueron las más afectadas: la informalidad estimada en ese canal cayó un 88% respecto al primer trimestre de 2025, bajando de un 41% a apenas un 7% de sus transacciones.
El SII reportó una recaudación superior a $48 mil millones en IVA por compras internacionales solo en los primeros tres meses del año.
La gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, señaló que a esto se sumó un menor dinamismo del gasto online total y una caída en el valor promedio de las compras informales, lo que explica la magnitud de la baja en los montos, aun cuando la tasa de informalidad por transacción descendió de forma más gradual, pasando de 9,4% a 6,4% del total de transacciones digitales.
Sin embargo, el informe advierte que la informalidad no desaparece, sino que muta. Las redes sociales se consolidan como el canal con mayor concentración de compras irregulares.
Estas representan el 65% de todas las transacciones informales, con un 54% de sus operaciones clasificadas como informales, cifra que aumentó respecto a períodos anteriores.
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