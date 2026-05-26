IVA a compras internacionales redujo en 39% el gasto informal en el e-commerce chileno durante el primer trimestre

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) publicó este martes un informe que muestra un cambio relevante en el mapa de la informalidad digital en el país.

Durante el primer trimestre de 2026, el monto estimado de compras informales a través de plataformas digitales alcanzó los US$ 141,3 millones, una caída de 39% respecto al mismo período del año anterior.

El total de compras digitales en el sector comercio llegó a US$ 2.167 millones, un 1% menos que en 2025.

La principal razón detrás de la caída es el cobro de IVA a las compras internacionales de bajo monto, vigente desde fines de octubre de 2025.