Puerto de San Antonio recibe aprobación ambiental unánime para expansión de US$ 4.450 millones

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Valparaíso aprobó este martes de forma unánime el proyecto Puerto Exterior de la Empresa Portuaria de San Antonio, la mayor obra de infraestructura de comercio exterior proyectada en Chile durante el siglo XXI.

La iniciativa contempla una inversión total de US$ 4.450 millones, dividida entre US$ 1.950 millones de recursos públicos a cargo de la empresa portuaria estatal y US$ 2.500 millones de inversión privada en concesiones para la construcción y operación de los terminales.

La aprobación ambiental despeja el principal obstáculo regulatorio del proyecto y permite avanzar en el proceso de licitación internacional que ya está en marcha.

Licitación internacional en marcha

Cinco consorcios están precalificados para adjudicarse las obras de abrigo y conexas: Van Oord (Países Bajos), Jan De Nul (Bélgica), el Consorcio Dragados Sacyr (España), el Consorcio Grupo CRCC (China) y el Consorcio Acciona-Hyundai (España y Corea del Sur).

La recepción de ofertas está proyectada para iniciar en julio, con adjudicación y suscripción de contrato antes de que termine el año.

Cronograma de las obras

El cronograma del proyecto establece que la construcción comenzaría en el primer semestre de 2027, con trabajos que incluyen el dragado del canal de acceso, la construcción de un molo de abrigo de aproximadamente cuatro kilómetros, la habilitación de explanadas y la instalación de una estación de transferencia ferroviaria que conectará el nuevo puerto con la línea férrea existente.

Las obras se extenderán hasta 2036 y la fase de operación comenzaría en el segundo semestre de 2035, sin plazo de cierre contemplado.

Una vez en funcionamiento pleno, el Puerto Exterior podrá recibir simultáneamente hasta ocho buques portacontenedores Post-New-Panamax de 400 metros de largo y movilizar cerca de 6 millones de TEU al año, unidad estándar equivalente a un contenedor de 20 pies.

Para la etapa de construcción se estima una dotación de sobre 2.000 trabajadores, mientras que la operación permanente generaría 2.732 empleos directos en actividades portuarias, logística, transporte y servicios complementarios.

San Antonio fue el segundo proyecto portuario en recibir aprobación ambiental en pocas semanas: a principios de mayo, la misma Coeva aprobó la ampliación del Terminal Cerros de Valparaíso (TCVAL) en la misma región.

La Empresa Portuaria de San Antonio deberá notificar a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) antes de dar inicio a las faenas, en cumplimiento de las condiciones establecidas por la resolución de calificación ambiental.

El proyecto, que se desarrollará en cuatro fases, ha generado debate sobre la demanda efectiva de servicios portuarios en la zona y sobre si la capacidad proyectada responde a necesidades reales del comercio exterior chileno o anticipa una competencia difícil de sostener frente a la escala del puerto de Chancay.