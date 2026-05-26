Presidente Kast designa nuevos embajadores: Francisco Chahuán, Juan Antonio Coloma y Jorge Tarud figuran entre los nombramientos

Este martes, el gobierno anunció la designación de nuevos embajadores por parte del presidente José Antonio Kast.

El mandatario designó como embajador en China a Alfonso Silva, en México a Francisco Chahuán, en España a Juan Antonio Coloma Correa, en Suecia a Rodrigo Olsen y en Bélgica a Jorge Tarud.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores también anunciaron que fue ascendido al grado de embajador el diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado como cónsul general de Chile en La Paz.

¿Quiénes son los nuevos embajadores?

Francisco Chahuán

Abogado de la Universidad de Valparaíso y magíster en Relaciones Internacionales con especialidad en Tolerancia y Paz por la Universidad Católica de Murcia.

Diputado entre 2006 y 2010, periodo en el que formó parte de los grupos interparlamentarios chileno-chino, chileno-palestino, chileno-sirio, chileno-sueco, chileno-ruso y chileno-indio.

Senador entre 2010-2026, presidiendo en dos oportunidades la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores e integrando el Grupo de Diálogo Político Chile-China entre 2023 y 2024.

Juan Antonio Coloma

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diputado de 1990 a 2002, y senador entre 2002 y 2026.

Presidió la Cámara Alta entre marzo de 2023 y marzo de 2024, encabezando también la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores. También participó en el grupo interparlamentario chileno-alemán.

Rodrigo Olsen

Licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Master of Arts in International Affairs de la Carleton University (Ottawa) y magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

En la Cancillería fue secretario general de Política Exterior, director de Integración Regional Multilateral, director de Asia Pacífico y director de Medio Ambiente y Asuntos Oceánicos.

En el exterior, se ha desempeñado como embajador en Austria y Finlandia, y como representante permanente ante Naciones Unidas en Viena.

Jorge Tarud

Estudió Derecho en la Universidad de Chile.

Embajador de Chile ante Arabia Saudita, Australia y la República Popular China, durante los gobiernos de los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente.

Diputado entre 2002 y 2018, y presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, copresidiendo la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile.

Roberto Ruiz