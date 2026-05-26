Ministra Judith Marín anuncia que presentará indicaciones al proyecto de Sala Cuna

El gobierno de José Antonio Kast anunció que presentará indicaciones al proyecto de Sala Cuna.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, informó que las indicaciones para la iniciativa se darán a conocer antes del 15 de junio y enfatizó que “este es un proyecto que está en el plan del gobierno del Presidente José Antonio Kast”.

En esa línea, afirmó que es importante eliminar el requisito que obliga a las empresas a financiar sala cuna al contratar a 20 mujeres.

“Nos parece muy importante terminar con este desincentivo a la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Este desincentivo data de años y penaliza la incorporación de la mujer número 20”, recalcó.

Cabe mencionar que el Ejecutivo y parlamentarios de distintas fuerzas políticas deberán definir si este proyecto será analizado en el marco de la discusión del plan de Reconstrucción Nacional o si continuará su tramitación legislativa en el Senado, específicamente en la comisión de Trabajo.

Respecto a este debate, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, comentó que “en materia de sala cuna tiene que seguir el curso que ya tiene el proyecto en el Senado; es allí donde el Ejecutivo va a ingresar sus indicaciones”.