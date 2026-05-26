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Ministra Judith Marín anuncia que presentará indicaciones al proyecto de Sala Cuna

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El gobierno de José Antonio Kast anunció que presentará indicaciones al proyecto de Sala Cuna.

La ministra de la Mujer, Judith Marín, informó que las indicaciones para la iniciativa se darán a conocer antes del 15 de junio y enfatizó que “este es un proyecto que está en el plan del gobierno del Presidente José Antonio Kast”.

En esa línea, afirmó que es importante eliminar el requisito que obliga a las empresas a financiar sala cuna al contratar a 20 mujeres.

“Nos parece muy importante terminar con este desincentivo a la incorporación de las mujeres al mundo laboral. Este desincentivo data de años y penaliza la incorporación de la mujer número 20”, recalcó.

Cabe mencionar que el Ejecutivo y parlamentarios de distintas fuerzas políticas deberán definir si este proyecto será analizado en el marco de la discusión del plan de Reconstrucción Nacional o si continuará su tramitación legislativa en el Senado, específicamente en la comisión de Trabajo.

Respecto a este debate, la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, comentó que “en materia de sala cuna tiene que seguir el curso que ya tiene el proyecto en el Senado; es allí donde el Ejecutivo va a ingresar sus indicaciones”.

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