Ad portas de una nueva edición del Día del Patrimonio, el Ministerio de las Culturas anunció la realización de una curiosa actividad: una construcción colaborativa en Minecraft.
Fue el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural el que realizó la invitación, en conjunto con Build The Earth Chile, a recrear el Teatro Regional del Biobío en el popular videojuego.
“Este Día del Patrimonio llega una activación (…) donde se recreará en Minecraft uno de los edificios más icónicos de la arquitectura contemporánea chilena: el Teatro Regional del Biobío. Una construcción colaborativa en vivo para encontrarnos desde el juego, la arquitectura y la creatividad“, señalaron en redes sociales.
¿Cuándo es la actividad?
- La actividad es este sábado 30 de mayo en el Palacio Pereira desde las 16:00 horas. Además, habrá una transmisión en vivo por Twitch en el canal del streamer Roberttson.
- Para participar presencialmente, se debe contar con computador portátil y cuenta premium de Minecraft Java (Servidor: BuildTheEarth Chile | IP: bteconosur.com | Versión: Java 1.21.10).
- Quienes deseen participar en la actividad deberán inscribirse en un enlace (haz clic aquí) o a través de la página web del Día de los Patrimonios.
Lo más leído
- Trump recibe a hijo de Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura presidencial
- "Es negacionismo climático": Maisa Rojas carga contra ministra Toledo por postura sobre cambio climático
- "Minecraft patrimonial": Anuncian construcción colaborativa del Teatro Biobío en Minecraft por el Día del Patrimonio
- “Afecta el ánimo de discusión en el Parlamento”: Claudio Alvarado por acusación constitucional contra Nicolás Grau en medio de la tramitación del proyecto de Reconstrucción
- Ministra Judith Marín anuncia que presentará indicaciones al proyecto de Sala Cuna