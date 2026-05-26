“Minecraft patrimonial”: Anuncian construcción colaborativa del Teatro Biobío en Minecraft por el Día del Patrimonio

Ad portas de una nueva edición del Día del Patrimonio, el Ministerio de las Culturas anunció la realización de una curiosa actividad: una construcción colaborativa en Minecraft.

Fue el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural el que realizó la invitación, en conjunto con Build The Earth Chile, a recrear el Teatro Regional del Biobío en el popular videojuego.

“Este Día del Patrimonio llega una activación (…) donde se recreará en Minecraft uno de los edificios más icónicos de la arquitectura contemporánea chilena: el Teatro Regional del Biobío. Una construcción colaborativa en vivo para encontrarnos desde el juego, la arquitectura y la creatividad“, señalaron en redes sociales.

¿Cuándo es la actividad?