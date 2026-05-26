Hernando por informe fiscal: “Se presta para seguir con la estrategia de decir que todo lo que ocurre es fruto del gobierno anterior”

La diputada y exministra de Minería, Marcela Hernando (PR), abordó las repercusiones políticas que dejó el informe de finanzas públicas presentado por el Gobierno.
En conversación con Hoy Es Noticia, la parlamentaria sostuvo que “es necesario mirar las cifras fríamente”, afirmando que “es un tema muy técnico, de economistas que además están proyectando cifras a futuro y las proyectan diferente”. “Hasta que no tengamos opiniones expertas que puedan arrojar luz a esto, quienes no somos técnicos no deberíamos estar opinando”.
#HoyEsNoticiaCNN | Marcela Hernando, diputada del PR, por denuncia de error en proyección de deuda pública: "Están tomando parámetros diferentes. Hay que escuchar a ambas partes"
Respecto de las diferencias entre las proyecciones del Ejecutivo y las observaciones planteadas desde distintos sectores, Hernando explicó que “cuando vas a hacer una proyección, tomas en cuenta diferentes parámetros y ellos están tomando parámetros diferentes para proyectar cómo se va a comportar la deuda en algunos años más”. Por lo mismo, llamó a “escuchar ambas partes y por lo menos llegar a un consenso”.
“Es una tremenda cantidad de plata que no es que ni haya desaparecido ni alguien se la haya llevado, pero la forma en la que se comunica esto es como si hubiera una especie de pérdida y que alguien es responsable. Y yo la verdad es que ya estoy un poquito aburrida de esa lógica en términos de que no todo es culpa del gobierno pasado, tampoco es responsabilidad del gobierno actual; esto se viene arrastrando hace tiempo”, agregó.
#HoyEsNoticiaCNN | Marcela Hernando, diputada del PR, por denuncia de error en proyección de deuda pública: "No todo es culpa del gobierno anterior, tampoco del actual. Esto se viene arrastrando hace tiempo"
La diputada recalcó que “hay que ser serios y dialogar, porque en estos minutos se está tramitando una megarreforma que es tremendamente importante, trascendental en el Parlamento; acaba de pasar al Senado. Yo creo que esto, al enrarecer el diálogo entre estos mundos, lo único que va a hacer es perjudicar ese diálogo”, afirmando que la discusión “se presta mucho también para continuar con una estrategia de indicar que todo lo que ocurre en el país es fruto del gobierno anterior”.
En ese contexto, advirtió sobre el deterioro del diálogo político y legislativo. “Este nivel de desconfianza nos hace mal a todos”, señaló, agregando que “para conversar uno tiene que estar dispuesto a escuchar y a cambiar de opinión si es que el otro me convence. Y aquí eso es lo que no está ocurriendo, no está habiendo diálogo”.
#HoyEsNoticiaCNN | Marcela Hernando, diputada del PR, por denuncia de error en proyección de deuda pública y AC contra Grau: "Estoy un poco aburrida de escuchar metáforas, hipérboles, y ahora algunas interpretaciones de Quiroz. Este nivel de desconfianza nos hace mal a todos"…
Hernando también apuntó a diferencias de tono dentro del propio oficialismo y cuestionó particularmente la actitud del ministro Quiroz durante la discusión legislativa: “Uno ve un clima beligerante y provocador”, afirmó. “La actitud del ministro Quiroz es muy provocadora. Está provocando a la oposición y no le importa mucho, ni escucha tampoco”.
Finalmente, sostuvo que este escenario podría terminar afectando las negociaciones que actualmente se desarrollan en el Congreso. “Eso yo creo que le está haciendo daño a cualquier conversación que podamos tener”, concluyó.
#HoyEsNoticiaCNN | Marcela Hernando, diputada del PR, por discusión de megaproyecto "Una ve un clima beligerante y provocador. La actitud del ministro Quiroz es muy provocadora con la oposición. No le importa mucho. Eso le está haciendo daño a cualquier conversación que podamos…
