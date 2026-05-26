Gremio cuestiona designación de embajadores políticos: “Chile dispone de diplomáticos altamente calificados”

La Asociación de Diplomáticas y Diplomáticos de Carrera de Chile (ADICA) manifestó su preocupación tras los nuevos nombramientos de embajadores anunciados este martes por el gobierno del presidente José Antonio Kast, en una serie de designaciones que incluyó figuras políticas.

El Ejecutivo informó que Alfonso Silva fue designado embajador en China, Francisco Chahuán en México, Juan Antonio Coloma Correa en España, Rodrigo Olsen en Suecia y Jorge Tarud en Bélgica. Desde Cancillería también comunicaron el ascenso al grado de embajador del diplomático de carrera Roberto Ruiz, quien fue designado cónsul general de Chile en La Paz.

La reacción del gremio

Tras conocerse las designaciones, la ADICA señaló que “observa con preocupación los recientes nombramientos de embajadores de carácter político”. No obstante, el gremio recalcó que “reconoce y respeta plenamente la atribución constitucional del presidente para designar a las máximas autoridades diplomáticas del país”.

“No obstante, estimamos pertinente reiterar la importancia de continuar fortaleciendo una política exterior sustentada en la profesionalización, la experiencia y el mérito, principios que históricamente han contribuido al prestigio y la continuidad de la acción internacional de Chile”, agregaron.

En esa línea, ADICA destacó “el valioso capital humano con que cuenta el Servicio Exterior”, asegurando que Chile dispone de “diplomáticas y diplomáticos de carrera altamente calificados, con una sólida formación y una amplia trayectoria profesional, plenamente preparados para asumir responsabilidades de representación”.

El gremio también puso el foco en la baja presencia femenina dentro de las recientes designaciones: “Observamos con atención la escasa presencia de mujeres diplomáticas de carrera en las recientes designaciones de embajadoras”, indicaron, agregando que existen profesionales “que reúnen las competencias necesarias para asumir funciones de la más alta responsabilidad”.

“El fortalecimiento de la carrera diplomática constituye una inversión estratégica para el Estado de Chile. La experiencia acumulada por sus funcionarias y funcionarios, así como su especialización en materias bilaterales, multilaterales, consulares, económicas y de cooperación internacional, representan un activo fundamental para la defensa y promoción de los intereses permanentes del país”, añadieron.

Finalmente, el gremio reiteró su convicción de que “una política exterior moderna, profesional y consistente se ve fortalecida cuando se privilegian criterios de mérito, experiencia y especialización, resguardando al mismo tiempo los espacios de desarrollo de quienes han dedicado su trayectoria profesional al servicio exterior”. Según plantearon, la representación internacional del país “constituye una política de Estado y encuentra en el Servicio Exterior de carrera una herramienta esencial para asegurar continuidad, conocimiento institucional y excelencia profesional al servicio de Chile”.