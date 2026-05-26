Bad Bunny llega al universo de “Toy Story 5”: Será la voz de uno de los nuevos personajes

(CNN Español)— Los seguidores de Bad Bunny ahora también podrán escucharlo en “Toy Story 5”, la próxima película animada de Disney y Pixar.

La compañía confirmó a través de un comunicado que la superestrella latina prestará su voz a un nuevo personaje: una rebanada de pizza con lentes de sol, definida como “despreocupadamente genial y misteriosa”. Además, formará parte de una pequeña comunidad de juguetes olvidados.

Las redes sociales de Pixar compartieron un breve video en el que se ve al personaje que interpretará Bad Bunny: una rebanada de pizza de pepperoni saltarina, con una gran sonrisa y lentes que recuerdan a los que suele usar el cantante. Sin embargo, en el adelanto todavía no se revela cómo será la voz del artista en la película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pixar (@pixar)

En el anuncio también se informó que el actor Alan Cumming se unirá al elenco para interpretar a una versión malvada de Tiro al Blanco, el querido caballo de Woody.

“Toy Story 5” llegará a los cines de Estados Unidos el 19 de junio de 2026 y traerá de regreso a personajes como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y sus amigos. En esta nueva aventura, los juguetes deberán enfrentarse al avance de la tecnología y su impacto en las nuevas generaciones de niños.

La quinta entrega de la saga llegará siete años después del estreno de “Toy Story 4”, que debutó en 2019.