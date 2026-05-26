Últimos días: Revisa hasta cuándo y cómo postular a viajes de estudio de Sernatur con 50% de subsidio que incluye ahora a 7° y 8° básico

La convocatoria para postular al programa de viajes de estudio, subsidiados hasta en un 50% por el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), cerrará esta semana.

El programa de Sernatur tendrá 340 cupos para 2026 y 2027, los cuales beneficiarán en total a 13 mil estudiantes de enseñanza media de colegios subvencionados.

Los escolares disponen de 21 destinos nacionales para viajar, desde el extremo norte del país, en la Región de Arica y Parinacota, hasta el sur, en la Región de Los Lagos. En el caso de las regiones de Aysén y Magallanes, los postulantes podrán viajar a destinos dentro de su misma región.

Además, las autoridades destacaron que durante esta edición empezará a funcionar el programa piloto “Experiencia Educativa”, el cual permitirá viajar a estudiantes de 7° y 8° básico que cumplan con ciertos requisitos.

¿Cuándo cierra la postulación?

Según informó el servicio, las postulaciones estarán abiertas para los colegios hasta el viernes 29 de mayo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gira de Estudio (@giradeestudiosernatur)

Requisitos para alumnos de 7° y 8° básico

El Gobierno informó que durante esta edición se implementará un programa piloto que permitirá a los estudiantes de 7° y 8° básico sumarse a los viajes que ofrece el servicio. Esta iniciativa nace de una colaboración de Sernatur con la Subsecretaría de la Niñez.

Sin embargo, aclararon que este beneficio es exclusivo para estudiantes de colegios subvencionados pertenecientes a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

¿Qué contempla el paquete “todo incluido”?

El programa contempla paquetes con todo incluido para los 37 estudiantes y 3 adultos acompañantes que realizarán el viaje.

El beneficio incluye:

Transporte terrestre o aéreo (dependiendo del destino).

Alojamiento en hoteles y cabañas.

Alimentación completa.

Excursiones y actividades recreativas.

Guía de turismo.

Seguro complementario de asistencia de viaje.

¿Cómo se puede postular?

Para asegurar un cupo, se debe revisar si llegó un correo electrónico de Sernatur al establecimiento educacional con una invitación a postular y una clave de acceso para el sitio web del programa en el apartado “Acceso colegios”.

Allí, se deberá entrar con la clave dada, completar los datos exigidos en el formulario y esperar a que el Gobierno confirme el cupo para participar. Es importante recordar que el cupo de cada colegio depende del índice de vulnerabilidad del establecimiento y de la disponibilidad de vacantes en cada región.