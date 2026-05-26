“En la práctica es inviable”: Luis Eduardo Thayer (FA) descarta que el gobierno de José Antonio Kast sea capaz de expulsar a 330 mil migrantes irregulares

El exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, abordó en CNN Prime los dos meses de mandato de la administración de José Antonio Kast.

Consultado por la periodista Mónica Rincón respecto al desempeño del exdiputado Frank Sauerbaum, Thayer comentó que “veo al Servicio Nacional de Migraciones muy activo, pero un poco errático”.

A juicio de Thayer, el actual director del Servicio Nacional de Migraciones ha tenido una alta visibilidad, pero existe “poca claridad respecto de los objetivos de mediano plazo o de los objetivos anuales que se van a establecer”.

Además, afirmó que “se han iniciado algunas acciones que no están dentro de las facultades legales del servicio, que demuestran ciertamente buenas intenciones, como esta idea de salir a fiscalizar”.

En ese sentido, enfatizó que la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la ley migratoria corresponde a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y a la Contraloría General de la República de Chile (CGR).

Al preguntarle sobre la posibilidad de que funcionarios del servicio sean acompañados por personal de la PDI, señaló que aquello “estaría en el límite” y consideró que es “poco prudente y puede ser, incluso, en alguna situación, un poco riesgoso para los trabajadores”.

Por otro lado, sobre los dichos del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien destacó que “hemos intentado transmitir que la mano cambió. Llevamos tres vuelos de expulsión. El gobierno de Boric, a esta altura, llevaba cero”, el militante del Frente Amplio (FA) remarcó que “comparar el año 2022 con el 2026 me parece que no resiste ningún tipo de análisis, porque desconoce todos los procesos de instalación del servicio y también de implementación de la ley, que entra en vigencia en febrero de 2022”.

“Entonces, son comparaciones que me parecen demasiado abstractas. Efectivamente, nosotros implementamos, en primera instancia, una política de vuelos comerciales por diversos motivos que la coyuntura justificaba y que la hacían más viable y más económica en términos presupuestarios. Creo que poner esta discusión en términos de la competencia por el número de aviones es poco pertinente y no le hace bien a la discusión pública respecto de lo que debe ser la política migratoria en el país”, agregó.

#ToleranciaCero | Máximo Pavez, subsecretario del Interior, por migración: “Hemos intentado de transmitir que la mano cambió. Llevamos tres vuelos de expulsión. El gobierno de Boric a esta altura llevaba cero” 📡https://t.co/9nT9HvRfiM

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El día de la marmota. Sauerbaum logró meter dos mentiras en una cifra: “700 expulsiones en pocos dias”. No es así, desde que asumieron van 359 “forzosas”, el resto son anteriores al 11 de marzo (273) o son salidas voluntarias (116) contadas mañosamente como “expulsiones”. pic.twitter.com/DjqDga1RoZ — Luis Eduardo Thayer (@eduardothayer) May 26, 2026

Luis Thayer y la promesa del gobierno de Kast de expulsar a cerca de 300 mil migrantes irregulares

Respecto a los dichos del subsecretario Pavez sobre que se cumplirá la promesa de campaña del Presidente José Antonio Kast de expulsar a 330 mil migrantes irregulares durante los cuatro años de gobierno, desde su perspectiva aquello no es viable.

“No es material ni legalmente realizable. Dentro de ese universo existen personas en situación irregular y no todas ellas tienen una orden de expulsión dictada. Además, en ese universo existen personas irregulares que tienen hijos chilenos. Nosotros, en virtud del empadronamiento biométrico que realizamos, detectamos que había en torno a 20 mil personas en situación irregular con hijos chilenos y chilenas”, explicó.

Por tanto, deslizó una pregunta al Ejecutivo: “Una pregunta importante que yo creo que debiera responder el gobierno es qué va a pasar con esas 20 mil personas que son extranjeras, están en situación irregular y tienen hijos chilenos. En la práctica y jurídicamente es inviable hacerlo”.

A ello complementó que actualmente no existen relaciones diplomáticas con Venezuela.

“Hoy día se pueden materializar, por presupuesto, en torno a las 2.000 expulsiones al año, dependiendo del formato”, puntualizó.

#CNNPrime | Luis Eduardo Thayer, exdirector de Migraciones, por acusación a su gestión: “Está imputando cosas que son imprecisas. Puede ser producto de desconocimiento del funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones, puede ser producto de la ansiedad o de echarle la culpa… pic.twitter.com/hmyvmoSMGe — CNN Chile (@CNNChile) May 27, 2026