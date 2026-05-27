Ministro Arrau y estrategia de seguridad: “Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, mantuvo este miércoles su primera reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia, en la cual discutieron acerca del crimen organizado y la estrategia del Gobierno en torno a dicha materia.

Tras la instancia, el secretario de Estado detalló que, en el marco de la política nacional de seguridad, se pondrá urgencia a más de 20 proyectos de ley y se revisarán más de 100 iniciativas.

Por otro lado, abordó nuevamente sus dichos en torno a la estrategia de seguridad que se implementará durante el gobierno. Esto, luego de que a comienzos de la semana afirmara que la política de la administración del expresidente Gabriel Boric es “suficiente”.

“Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño. Efectivamente, cuando hablamos del plan cuadrante que lleva décadas, cuando hablamos del plan MT0, de la PDI, que lleva muchísimos años, son buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales, pero, efectivamente, si alguien pretende, en materia de seguridad de estrategia, refundar las instituciones, lo que se está haciendo está muy equivocado”, afirmó.

En ese sentido, Arrau comentó que las políticas públicas que han dado resultado se deben mantener, pese a la línea política del Gobierno que las impulsó.

Ministro Arrau convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública

El secretario de Estado también indicó que, en base a la estrategia de seguridad, en los próximos días se convocará al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

“Vamos a constituir el Consejo Asesor también, que es lo que nos manda la ley, para que, cumpliendo todos esos procesos, tengamos formalmente esa estrategia que es la que ya estamos aplicando hoy día y de la que vamos a dar cuenta a los parlamentarios”, cerró.