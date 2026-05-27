“Dejaron endeudado al fisco hasta las masas”: Rojo Edwards sobre el legado económico del gobierno anterior

El manejo de las finanzas públicas durante la administración anterior volvió a instalarse en el debate político. El senador Rojo Edwards (ind) planteó esta semana sus reparos frente a la eventual acusación constitucional que se prepara contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, y advirtió que establecer responsabilidades individuales será clave para que el proceso tenga solidez.

“Lo que yo sí asumo completamente viendo las cifras es que no se cumplieron las expectativas, no se cumplieron los ingresos, y dejaron endeudado al fisco hasta las masas”, afirmó el parlamentario en conversación con La Mañana de Agricultura.

Sin embargo, Edwards introdujo una distinción relevante respecto de a quién corresponde atribuir las irregularidades que fundamentarían la acusación. “La gran mayoría de estas cifras falsas que nos entregó el gobierno anterior fueron hechas y realizadas por otro ministro de Hacienda. Entonces, habrá que ver cuáles son las responsabilidades de cada uno“, señaló.

El senador fue categórico al describir el estado de las cuentas fiscales: “La situación financiera de Chile es muy mala y las cifras han sido manoseadas permanentemente en todas las leyes de presupuesto y la ley de cumplimiento tributario, que fue la gran reforma tributaria“.

En cuanto a si este escenario judicial podría entorpecer las negociaciones para aprobar la Ley de Reconstrucción, Edwards fue directo al señalar que el bloqueo proviene de otro lado. “Lo que hemos visto es una estrategia muy igual entre todos, muy similar a lo que uno espera del Partido Comunista y el Frente Amplio, simplemente decir que no a todo“, criticó.

Para el parlamentario, el clima político no depende únicamente de las acciones legales en curso. “No se puede llegar a acuerdos con alguien que se cierra y te dice al tiro que va a votar en contra de la idea de legislar. El ambiente no se mejora cuando uno hace una acusación constitucional, pero tiene que haber claridad para efectos de qué es lo que pasó durante el gobierno pasado en el manejo económico”, declaró.