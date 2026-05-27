Paloma Larraín lleva a “La Sole” de gira por Chile con una nueva obra: Ciudades, fechas y venta de entradas

Paloma Larraín inició una nueva etapa teatral con Picante, pero feliz, montaje protagonizado por su popular personaje La Sole.

La obra debutó en el Teatro Nescafé de las Artes con cinco funciones agotadas entre el 19 y el 23 de mayo, antes de comenzar una gira nacional que se extenderá entre junio y diciembre.

La historia parte el día en que La Sole cumple 56 años. La celebración, sin embargo, se ve interrumpida cuando su marido le plantea la posibilidad de separarse.

Desde ese quiebre, el personaje enfrenta una crisis marcada por hábitos, contradicciones, privilegios y una pregunta que atraviesa el montaje: quién es realmente más allá del matrimonio que la definía.

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La descripción oficial de la obra la presenta como “una comedia teatral aguda sobre el vértigo de perderlo todo… y la posibilidad de, por primera vez, encontrarse”.

La gira también contempla funciones en otras ciudades del país, desde Arica hasta Punta Arenas y las entradas para las fechas de la gira estarán disponibles mediante TicketPro.

Fechas confirmadas

Mayo

19 al 22 Nescafé | Teatro Nescafé | 20:00 hrs

Junio

19 Curicó | Teatro Provincial | 20:00 hrs

20 Linares | Teatro Municipal | 20:00 hrs

Julio

05 Puerto Varas | Dreams | 20:00 hrs

10 al 12 Concepción | UdeC | 20:00 hrs

24 y 25 Viña del Mar | T. Municipal | 21:00 hrs

Agosto

07 Rancagua | T. Reg. Lucho Gatica | 20:00 hrs

08 Punta Arenas | Dreams | 21:00 hrs

22 Santa Cruz | Casino Colchagua | 20:00 hrs

Septiembre

05 Coyhaique | Dreams | 20:00 hrs

24 Chillán | T. Mun. de Chillán | 20:00 hrs

26 Talca | Casino Talca | 20:00 hrs

Octubre

09 Los Ángeles | T. Municipal | 20:00 hrs

10 Temuco | Dreams | 20:00 hrs

16 Arica | Teatro Municipal | 20:00 hrs

Noviembre

13 Valdivia | Dreams | 20:00 hrs

14 Osorno | Hotel Sonesta | 20:00 hrs

28 Antofagasta | T. Municipal | 20:00 hrs

Diciembre

04 Iquique | Hotel Gavina | 20:00 hrs

12 Enjoy Stgo | Enjoy Santiago | 20:00 hrs