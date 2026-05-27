Paloma Larraín lleva a “La Sole” de gira por Chile con una nueva obra: Ciudades, fechas y venta de entradas

Paloma Larraín inició una nueva etapa teatral con Picante, pero feliz, montaje protagonizado por su popular personaje La Sole.
La obra debutó en el Teatro Nescafé de las Artes con cinco funciones agotadas entre el 19 y el 23 de mayo, antes de comenzar una gira nacional que se extenderá entre junio y diciembre.
La historia parte el día en que La Sole cumple 56 años. La celebración, sin embargo, se ve interrumpida cuando su marido le plantea la posibilidad de separarse.
Desde ese quiebre, el personaje enfrenta una crisis marcada por hábitos, contradicciones, privilegios y una pregunta que atraviesa el montaje: quién es realmente más allá del matrimonio que la definía.
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La descripción oficial de la obra la presenta como “una comedia teatral aguda sobre el vértigo de perderlo todo… y la posibilidad de, por primera vez, encontrarse”.
La gira también contempla funciones en otras ciudades del país, desde Arica hasta Punta Arenas y las entradas para las fechas de la gira estarán disponibles mediante TicketPro.
Fechas confirmadas
Mayo
19 al 22 Nescafé | Teatro Nescafé | 20:00 hrs
Junio
19 Curicó | Teatro Provincial | 20:00 hrs
20 Linares | Teatro Municipal | 20:00 hrs
Julio
05 Puerto Varas | Dreams | 20:00 hrs
10 al 12 Concepción | UdeC | 20:00 hrs
24 y 25 Viña del Mar | T. Municipal | 21:00 hrs
Agosto
07 Rancagua | T. Reg. Lucho Gatica | 20:00 hrs
08 Punta Arenas | Dreams | 21:00 hrs
22 Santa Cruz | Casino Colchagua | 20:00 hrs
Septiembre
05 Coyhaique | Dreams | 20:00 hrs
24 Chillán | T. Mun. de Chillán | 20:00 hrs
26 Talca | Casino Talca | 20:00 hrs
Octubre
09 Los Ángeles | T. Municipal | 20:00 hrs
10 Temuco | Dreams | 20:00 hrs
16 Arica | Teatro Municipal | 20:00 hrs
Noviembre
13 Valdivia | Dreams | 20:00 hrs
14 Osorno | Hotel Sonesta | 20:00 hrs
28 Antofagasta | T. Municipal | 20:00 hrs
Diciembre
04 Iquique | Hotel Gavina | 20:00 hrs
12 Enjoy Stgo | Enjoy Santiago | 20:00 hrs
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