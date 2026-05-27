Estudio revela que los chilenos prefieren ver publicidad en TV, YouTube e Instagram

Contrario a la percepción instalada de que los consumidores rechazan la publicidad, un estudio nacional revela que los chilenos sí están dispuestos a verla, pero con condiciones claras. Según el Barómetro del Marketing Chileno 2026, desarrollado por La Vulca junto a Chilenografía en diciembre de 2025, la televisión lidera con un 36% de preferencia, seguida por YouTube con un 27% e Instagram con un 23%, empatada con la publicidad en la calle.

TikTok y la radio comparten el quinto lugar con un 19% cada uno, mientras que diarios (11%), email (10%), WhatsApp (9%) e influencers (9%) quedan más atrás. Los formatos de streaming y podcast registran las preferencias más bajas, con 7% y 5% respectivamente. Un 23% de los encuestados declaró no tener disposición por ninguno de los canales consultados.

Baja aceptación de formatos con alta inversión

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la escasa preferencia por canales que concentran gran parte de la inversión publicitaria del mercado, como influencers, streaming y WhatsApp. “Sí existe disposición, siempre que el mensaje sea relevante y aparezca en el contexto correcto”, señaló Ítalo Parada, director general de AGUA AGENCY, en referencia a los resultados.

El estudio también identifica un consumidor con un recorrido más fragmentado, que puede descubrir una marca en TikTok, validarla en prensa y concretar una compra desde un anuncio digital, lo que plantea el desafío de construir experiencias consistentes en múltiples puntos de contacto.