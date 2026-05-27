Briones pone paños fríos a acusación constitucional contra Grau: “Plantear fraude o dolo es saltarse varios pueblos”

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, analizó las discrepancias en torno al Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre y la acusación constitucional presentada por parlamentarios oficialistas contra el extitular de la cartera, Nicolás Grau.

La controversia surgió luego de que el actual ministro de Hacienda, acusara la existencia de inconsistencias en el cálculo de proyección de la deuda pública hacia el año 2030.

En conversación con Tele13 Radio, Briones aseguró que “quienes hemos estado en este asunto, sabemos que la deuda tiene varios vericuetos. Una razón de financiamiento es el déficit que se expresa en deuda, pero en el Estado de Chile hay cuestiones, por ejemplo, que pasan lo que llamamos bajo la línea. Bajo la línea son movimientos de caja que no están reflejados arriba de la línea, en el déficit fiscal, que pueden aumentar la necesidad de deuda o disminuirla“.

Asimismo, el exsecretario de Estado rechazó el libelo acusatorio impulsado en el Congreso, enfatizando la necesidad de mantener el debate técnico alejado de la disputa política.

“Quedémonos con las palabras oficiales que están en el Informe de Finanzas Públicas, que son institucionales. Que no ponen un escándalo, que aquí hubiera fraude, falseamiento de información, como lo ha querido recoger la política”, añadió.

En esa misma línea, aseguró que “pasar de la inconsistencia que dice el informe, que es un término bastante neutro, pasar de eso a plantear fraude, a plantear dolo, a plantear una acusación constitucional, yo creo que es saltarse varios pueblos y no le hace bien a nuestra institucionalidad”.