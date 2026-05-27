Dólar se mantiene estable y cotiza en torno a los $895 ante alta expectativa por alcanzar un acuerdo de paz en Medio Oriente

Este miércoles el dólar finalizó la sesión en $895,2, con lo que se ha mantenido estable durante la semana ante las expectativas del mercado de que se anuncie un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

En concreto, durante la semana, Donald Trump señaló que se estaba avanzando en el borrador de las negociaciones con Irán. Asimismo, desde el país persa afirmaron que el borrador incluiría la apertura y normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz.

Por otra parte, el cobre se ha mantenido cotizando por sobre los US$ 6,2 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Durante este miércoles, el metal rojo transaba alrededor de los US$ 6,33, lo que le ha dado soporte al peso chileno.

En el marco de la fluctuación del billete verde, el analista de mercados de Capitaria, Lucas Santillán, explicó que el tipo de cambio comienza a mostrar señales de estabilización: “El USD/CLP continúa moviéndose dentro de un rango relativamente estrecho, cotizando entre los $893 y $895 durante la jornada, en un mercado que sigue muy atento al desarrollo del conflicto geopolítico en Medio Oriente”.

“El foco principal ahora estará puesto en la jornada de mañana a las 08:30 hrs Chile, donde conoceremos datos clave en Estados Unidos como el PIB, las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo y especialmente el PCE subyacente, la medida de inflación favorita de la Reserva Federal”, agregó.

“Un escenario de datos sólidos podría fortalecer nuevamente al dólar a nivel global y darle impulso al tipo de cambio local, especialmente considerando que técnicamente el Dollar Index mantiene una estructura alcista y que las tensiones geopolíticas siguen lejos de resolverse por completo”, cerró.

Por su parte, Lorenzo Matus, senior account manager de XTB, afirmó: “El sesgo se mantiene neutro con riesgos al alza: la advertencia del presidente Trump, quien señaló que no apurará un acuerdo y que está dispuesto a reanudar las hostilidades si no se aseguran sus condiciones, devuelve prima de riesgo geopolítica al mercado y limita el espacio para una apreciación adicional del peso”.

“En el corto plazo, el cruce ha encontrado compradores cada vez que se acerca a $891 y vendedores en los intentos por superar $896, por lo que mientras no rompa alguno de esos extremos, lo más probable es que se mantenga el rango lateral; una caída bajo $891 abriría camino hacia los soportes de $884–$883, mientras que una superación de $896 habilitaría un retorno hacia la resistencia de $902 en la sesión de mañana”, concluyó.