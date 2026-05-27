Ante proyección de alza de combustibles: Hacienda determina rebaja del impuesto a las bencinas de 93 y 97 octanos

El Ministerio de Hacienda publicó este miércoles en el Diario Oficial el nuevo ajuste semanal del MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), que regirá a partir del jueves 28 de mayo de 2026.
El decreto, firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, determina una rebaja en el impuesto específico para las bencinas de 93 y 97 octanos, así como para el gas licuado y el gas natural comprimido de uso vehicular.
El diésel, en cambio, verá un incremento en su componente variable.
En términos concretos, la gasolina de 93 octanos registra un componente variable de -0,5273 UTM/m³, mientras que la de 97 octanos anota -0,4749 UTM/m³, lo que implica una reducción del impuesto específico respecto a su componente base.
El diésel, por el contrario, sube con un componente variable de +0,2647 UTM/m³, lo que presiona al alza su precio final en las bencineras.
- Gasolina Automotriz de 93 octanos: -0,5273
- Gasolina Automotriz de 97 octanos: -0,4749
- Petróleo Diésel: +0,2647
- Gas Licuado del Petróleo de Consumo Vehicular: -0,1125
- Gas Natural Comprimido de Consumo Vehicular: -0,1709
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