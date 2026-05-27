Tras promulgación de ley SADP: Presidente Kast apunta a trabajar con “grandes clubes” para que tengan su estadio propio

El presidente José Antonio Kast promulgó este miércoles la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP).

En el Estadio Nacional, el mandatario abrió la puerta para la construcción de estadios para “grandes clubes” que no tienen su recinto deportivo propio, como es el caso de Universidad de Chile.

“El mayor activo de los clubes, más allá de las instalaciones, y también queremos que varios de los clubes en este período logren sus instalaciones. Hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse”, expresó.

Así, recordó los chistes que hacen fanáticos de otros clubes a los hinchas azules sobre el hecho de no tener un estadio propio: “Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio, para que no sea un meme ‘¿y dónde está tu estadio?'”.

Incluso, Kast apuntó a que sea una realidad que los clubes de regiones también puedan potenciarse y “tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin; puede ser complementario, pero que esos fines complementarios ayuden al deporte. Eso tiene que ser algo transversal, no es de un gobierno, es de una política de Estado”.

“Recuperemos estadios, démosle estadio a aquellos clubes; que no sea más parte de una campaña política de ‘firme por mí y yo le doy el estadio’, no. Esto es una política de Estado, trasciende mucho más allá de lo que uno se puede imaginar”, recalcó.

Y terminó diciendo: “Porque lo más importante de los clubes son los hinchas y que no se den esas disputas entre la sociedad, el club social y deportivo. Todos son parte de lo mismo y eso es algo que tenemos que destacar”.